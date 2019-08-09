الجمهورية 6/8/2019

بفضل يونايتد.. ماغواير الأغلى في العالم

جعل مانشستر يونايتد من الدولي الإنكليزي هاري ماغواير أغلى مدافع في العالم، بإعلانه التعاقد معه من ليستر سيتي، في صفقة قدّرت وسائل الإعلام قيمتها ب 80 مليون جنيه استرليني (97 مليون دولار).

مانشستر يبتعد عن ديبالا وسيتخلّى عن لوكاكو

كشفت تقارير صحافية إنكليزية أن نادي مانشستر يونايتد تخلى على اهتمامه بالتعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب يوفنتوس الإيطالي، بينما لا يزال يتواصل مع أندية أخرى بشأن مهاجمة البلجيكي روميلو لوكاكو الذي أكّد إنتر ميلان رغبته بالتعاقد معه.

ميسي يصاب قبل انطلاق الليغا

أعلن نادي برشلونة تعرّض قائده الأرجنتيني ليونيل ميسي لإصابة في ربلة الساق اليمنى خلال أول تمرين له بعد الإجازة الصيفية، ستبعده عن الملاعب وعن الجولة الأميركية لبطل الدوري الإسباني، قبل أقل من أسبوعين على انطلاق الموسم الجديد لليغا.

ويبدأ برشلونة حملة الدفاع عن لقبه بطلاً للدوري الإسباني في 16 آب خارج قواعده أمام أتلتيك بلباو. وأورد النادي الكاتالوني، في بيان، أن "ميسي الذي عاود التمارين الإثنين بعد نهاية إجازته الصيفية، انسحب من الحصة لشعوره بإزعاج في ساقه اليمنى". موضحاً أن الفحوص الأولية تشير إلى أنه تعرض لشد من الدرجة الأولى".

التعاقد مع نيمار..." مستبعد"

أكّد نائب رئيس نادي برشلونة جوردي كاردونر بأن التعاقد مجدّداً مع البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان الفرنسي، مستبعد في الوقت الحالي، تاركاً الباب مفتوحاً أمام إمكانية أن تتغير الأمور قبل إقفال باب الانتقالات الصيفية في الثاني من أيلول المقبل.