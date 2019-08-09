الأخبار/ إيلي الفرزلي

قال إنّ الفوضى تتحكم بملف تديره وزارة الاتصالات وهو المناقصة التي أطلقتها الوزارة لتحديث غرفة التنصّت، قُدّمت عروضاً للمشاركة في المناقصة من عدد من الشركات، لكن الفضيحة الأكبر في هذا الملف كانت واحدة من الشركات المشاركة في المناقصة تبيّن أنّ واحداً من المسؤولين فيها مواطن إسرائيلي عمل 24 عاماً في الاستخبارات الإسرائيلية.

الأخبار/ محمد وهبة

قال إنّ تقديرات نفقات خدمة الدَّين العام المدرجة في موازنة 2019 بُنيت على وعد من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بشراء سندات خزينة تصدرها وزارة المال بقيمة 12 ألف مليار ليرة وبفائدة 1%، ما يحقق وفراً في كلفة خدمة الدَّين بنحو 1000 مليار ليرة. منوّهاً إلى الوعد الذي أسقطه صندوق النقد الدولي، محذّراً من تسجيل خسائر إضافية في ميزانية مصرف لبنان، لكن سلامة أصرّ على تنفيذ التزامه بخلق الوفر المطلوب عبر آليات أخرى لا تزال "مجهولة".

الجمهورية/ طارق ترشيش

تحدّث عن أنّ هناك طلب دائم لجنبلاط عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهو عقد مصالحة بينه وبين "حزب الله"، وأن يكون له لقاء مع الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله يتوّج هذه المصالحة. ولفت أنّ النائب السابق جنبلاط عاوَد طلب هذه المصالحة عبر الرئيس بري، وكان رد الحزب إيجابياً، ولكن عليه أولاً أن يُعالِج المشكلة القائمة بينه وبين رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني.

الديار/ محمد بلوط

قال إنّ أجواء الاتصالات التي حصلت في الساعات الماضية تميل إلى الإيجابية، ولفت إلى أنّ هناك مداولات تجري على خطوط متعددة خاصة مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ورئيس الحزب الديموقراطي حول أكثر من صيغة تفضي إلى تجاوز ما حصل في الفترة الأخيرة من تصعيد على خلفية حادثة قبرشمون. وأوضح أنّ الصيغة التي يتم التركيز عليها تنطلق من عودة مجلس الوزراء لعقد جلساته، بحيث يتم الاتفاق على المخرج - الصيغة التي سيصار إلى مناقشتها مع انعقاد الحكومة.

اللواء/ رلى موفّق

قالت إنّ الأجواء في البلاد غير مطمئنة في ظل انسداد الأفق السياسي على خلفية تداعيات حادثة قبرشمون، وإصرار تحالف باسيل - أرسلان – "حزب الله" على التمسك برواية الكمين للوزير صالح الغريب والتمسك بإحالة الحادثة على المجلس العدلي وربط انعقاد مجلس الوزراء بهذا الشرط، في محاولة لتجاوز جديد لـ"اتفاق الطائف". كما أشارت أنّه لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل ذهب هذا التحالف إلى رفع مستوى التصعيد بنقل الاستهداف من الوزير الغريب إلى رئيس "التيار الوطني الحر"، مع اقتراحات حلول بتحويل الحادثة إلى القضاء العسكري.

الشرق / خليل الخوري

قال إنّه يجب إيجاد حل للأزمة الناجمة عن حادثة قبرشمون – البساتين. أقله لــ"محاصرة" تداعياتها خصوصاً أنه يتعذر، حتى الآن، الركون إلى إيكال الأمر إلى القضاء بتوافق يشمل سائر أطراف الأزمة.

الشرق / أسامة الزين

تساءل إلى أين يسير البلد الذي أمل خيراً غداة الاتفاق على الموازنة؟ وقال إنّ الوضع ليس في أحسن حال خصوصاً وأن طرفي أزمة قبرشمون لا يزالان على موقفيهما. وقال إنّ أنصار الأمير النائب طلال أرسلان يعتقدون بأن ما جرى هو كمين سياسي بل محاولة لاغتيال الوزير صالح الغريب والاعتقاد المذكور هو أصل المشكلة، والحزب التقدمي الاشتراكي يرفض رفضاً قاطعاً الاغتيال السياسي، فهو تجاوز على الأقل بنسبة معينة منطق الحرب والعنف وعاد الى أدبيات كمال جنبلاط واختار الديموقراطية كأسلوب وحيد للعمل السياسي.