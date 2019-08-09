الوكالة الوطنية للإعلام

لجنة الإعلام ناقشت موضوع مبنى تاتش الحاج حسن: لماذا نذهب إلى اغلى منطقة ونستأجر في سوليدير وقرار بهذا الحجم يجب أن يأخذه مجلس الوزراء

عقدت لجنة الإعلام والاتصالات جلسة عند الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم (أمس)، برئاسة رئيس اللجنة الدكتور حسين الحاج حسن، وتم تعيين النائب هاني قبيسي مقرراً عن اللجنة بسبب غياب المقرر الأساسي، كما حضر النواب السادة: محمد خواجه، علي عمار، عماد واكيم، جميل السيد، نقولا صحناوي، آلان عون، جهاد الصمد، رولا الطبش، عدنان طرابلسي، أنور جمعة، جان طالوزيان، أمين شري، سليم عون وقاسم هاشم. كما حضر الجلسة: وزير الاتصالات محمد شقير، رئيس ديوان المحاسبة القاضي احمد حمدان، رئيس هيئة المالكين في وزارة الاتصالات ناجي عبود، آلان باسيل عن هيئة المالكين في وزارة الاتصالات، مستشار رئيس لجنة الإعلام والاتصالات الدكتور علي حمية، المدير المالي التنفيذي في شركة "تاتش" الدكتور شربل قرداحي، الدكتور محمد شعبان والياس شديد ومازن عسيران وخالد موسى عن هيئة المالكين في وزارة الاتصالات، رئيسة القسم القانوني في شركة "تاتش" المحامية ربى حمود.

وكالة الأنباء المركزية

الحريري في قصر بعبدا للقاء الرئيس عون

الحريري: أنا متفائل أكثر من قبل وإن شاء الله تسمعون الأخبار السارّة

أعلن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بعد انتهاء الاجتماع مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أن الاجتماع كان إيجابياً، والحلول باتت في نهايتها، وأنا متفائل أكثر من السابق، وعلينا انتظار القليل، وستسمعون الخبر السار إن شاء الله. كذلك غادر المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم قصر بعبدا، بعدما شارك في الاجتماع بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري. وكان الرئيس عون استقبل في قصر بعبدا الرئيس الحريري وانضم إلى الاجتماع لاحقاً المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي صرّح لــNBN بأن الأجواء ممتازة.

وكالة الأناضول

تشاووش أوغلو: الاتفاق حول المنطقة الآمنة بسوريا "بداية جيدة للغاية".

وصف وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الاتفاق بين تركيا والولايات المتحدة الأميركية حول المنطقة الآمنة في سوريا، بأنه "بداية جيدة للغاية". وقال تشاووش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي بأنقرة الخميس، "يمكننا وصف اتفاق أمس (بين أنقرة وواشطن) حول المنطقة الآمنة في سوريا بأنه بداية جيدة للغاية". وشدّد على أن تركيا لن تسمح بأن يكون الإلهاء هدف هذا الإجراء على غرار ما حدث في خارطة طريق منبج (بريف حلب). والأربعاء، توصلت أنقرة وواشنطن لاتفاق يقضي بإنشاء مركز عمليات مشتركة في تركيا خلال أقرب وقت، لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا. ورداً على سؤال حول القمة الثلاثية المرتقبة لزعماء تركيا وروسيا وإيران، قال تشاووش أوغلو إن القمة يتوقع أن تنعقد في 11 أيلول القادم في تركيا.

وكالة أنباء رويترز

رئيس وزراء بريطانيا يحث النواب على دعم الخروج من الاتحاد الأوروبي نهاية أكتوبر.

حث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون النواب على دعم الخروج من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر تشرين الأول، قائلاً إنهم تعهدوا باحترام نتيجة قرار بلادهم عام 2016 بالانفصال عن التكتل. وأضاف جونسون في تصريحات للصحفيين "أعتقد أن على أعضاء البرلمان مواصلة العمل والوفاء بما وعدوا به مراراً وتكراراً لشعب هذا البلد: سينفذون تفويض 2016 بالخروج من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر".

وكالة فرنس برس

إيران تصف مؤتمر البحرين لأمن الملاحة في الخليج ب"الاستفزازي"

انتقدت إيران البحرين بسبب استضافتها اجتماعاً "استفزازياً" لمناقشة أمن الملاحة البحرية في مياه الخليج، وبسبب خطابها "المعادي لإيران" بعد أن اتهمت طهران بمهاجمة ناقلات في الخليج. وأعلنت البحرين أن الاجتماع الذي سيجري في 31 تموز يهدف إلى مناقشة "الأوضاع الراهنة في المنطقة وسبل تعزيز التعاون الدولي والتنسيق والتشاور".