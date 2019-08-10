TL

إنه يوم الانجازات في لبنان ففي القصر الجمهوري اصطياد عصفورين بحجر عشية العيد. رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة أمضوا نهاراً طويلاً في اجتماعين مهمين: الأول مالي اقتصادي، عززه الثاني بمصالحة جنبلاط ارسلان، والخطوتان انعكستا فوراً بارتفاع قيمة السندات الدولية. وإلى الخطوتين انجاز حققه اللواء عباس ابراهيم بتسلمه وتسليمه رهينة كندية أفرج عنها في سوريا. إلى كل هذا الجيش أعلن عن توقيف أكثر من الفين وخمسمئة شخص من جنسيات مختلفة لتورطهم في جرائم متنوعة خلال شهر تموز الماضي.

المنار

مصارحة أو مصالحة أو أي عبارة صالحة لوصف خطوة كهذه، فإن النتيجة واحدة، إن لقاء بعبدا كفيل بنقل البلاد من مكان إلى آخر.

لقاء خماسي على نية تفكيك لغم قبرشمون، الذي كاد أن يفجر الحكومة ومن خلفها البلاد، تمكنت المساعي من بدء تفكيكه باللقاء الذي جمع الرؤساء الثلاثة والنائب طلال ارسلان والوزير السابق وليد جنبلاط .

nbn

محركات الحل أدارها ليل الخميس الجمعة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وأثمرت لقاء مصالحة في القصر الجمهوري بين رئيسي الإشتراكي والديمقراطي وليد جنبلاط وطلال أرسلان بحضور الرؤساء الثلاثة، على أن تعقد غداً جلسة لمجلس الوزراء قبل مغادرة الحريري إلى واشنطن، وهو التقى اليوم السفيرة الأميركية إليزابيت ريتشارد.

mtv

مصارحة أم مصالحة؟ مقاربة شاملة للمشكلة أم مقاربة جزئية ؟ حل مرحلي يبقي الجمر تحت الرماد أم دائم يمنع تجدد الحريق ؟ هذه الأسئلة طرحت اليوم ما أن أعلن عن الاجتماعين في قصر بعبدا، وما توصل المشاركون فيهما من قرارات.

NTV

صانعو الأزمة جلسوا على أربعينية قبرشمون ليفكوا الحداد، اجتماع خماسي المحركات انتشر في بعبدا وكل على سلاحه وشروطه، تتوسطهم مبادرة الرئيس نبيه بري، المبنية على التسلم والتسليم، فقد افتتح النهار على اتصالات مكثفة قادت إلى القمة الخماسية المسبوقة باجتماع مالي لخلية الأزمة وملوك الخلاف هم أنفسهم صناع السلام.

OTV

بالقول والفعل: بي الكل.

هكذا كان أمس، هكذا هو اليوم، وهكذا سيبقى حتى اللحظة الأخيرة من سنوات عهده الست. بي الكل، لأنه يتجاوز الإساءات، ويستوعب التناقضات، ويتفهم الهواجس، ويستخرج منها مشهداً وطنياً جامعاً، يخجل منه المعطلون والمعرقلون والمهاجمون والمجرحون. بي الكل، لأنه مصدر الأمل في زمن اليأس، وصوت الحق الذي يتحدى أصوات النشاز، ويهزمها، بإرادته الصلبة، وإيمانه القوي، وعزمه الذي لا يلين. كم من مرة انتشل اللبنانيين من الغرق السياسي، وحدثهم بما اعتقدوه أحلاماً وتمنيات، ليتبين مع الوقت، أن المستحيل في عرفه ممنوع، وأن الاستسلام عنده غير مطروح.

LBC

لبنان إذا أمام صفحة جديدة، واللبنانيون أمام فرصة جديدة، عسى ألا تضيعها مناكفات جديدة، وعلى أمل ألا تطيح بها حسابات مصلحية ضيقة تبرز من جديد، في مقابل المشروع الوطني الكبير.

الميادين

قدم نائب رئيس حركة النهضة التونسية عبد الفتاح مورو يرافقه زعيم النهضة راشد الغنوشي وعدد من أنصاره أوراق ترشحه لمنصب الرئاسة.

الجزيرة

أعلنت ​وكالة الطاقة الدولية​ أن إنتاج نفط ​إيران​ تراجع إلى أدنى مستوى له منذ الثمانينات.

وكانت أرقام شهر أيار تظهر التراجع الكبير لصادرات إيران ​النفط​ية، حيث تراجعت صادرات إيران النفطية من 2.2 مليون برميل يومياً إلى 400 ألف برميل يومياً، في قصة هي الأكبر لانحدار صادرات النفط الإيراني في عامين، من منتصف عام 2017 إلى شهر أيار الحالي.

العربية

أعلن وزير الدفاع الأميركي، مارك أسبر، أن بلاده عازمة على مواصلة النهج الدبلوماسي مع ​كوريا الشمالية​، لكن واشنطن لن تلغي العقوبات ضد بيونغ يانغ إلى أن تتخلى عن برنامجها النووي.