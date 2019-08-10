لبنان الحر

لفت عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​شوقي الدكاش​ إلى أن "ما قاله وزير ​الصحة​ ​جميل جبق​ بالأمس حول مشروع البطاقة الصحية الذي يتم تحضيره دقيق جداً. وإنني أعمل عليه مع فريق من المتخصصين ويفترض أن يكون جاهزاً في أواخر أيلول لتتم مناقشته في ​مجلس النواب​"

صوت لبنان

رأى البطريرك الماروني الكردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​ "أنه علينا التجذر في الأرض اللبنانية، والترفع بقيمنا وعبقريتنا وثقافتنا وعلمنا كما ​الأرز​"، وآمل "أن يكتسب السياسيون قليلاً من الدبلوماسية والرجولة في العمل السياسي".

radio orient

أصدرت وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​ قراراً قسمت بموجبه وحددت أقلام الاقتراع في الدائرة الصغرى في صور لانتخاب نائب عن المقعد الشيعي الذي شغر بقبول استقالة النائب نواف محمود الموسوي، الى 328 قلم اقتراع، وذلك بناء على المرسوم الرقم 4340 تاريخ 31/1/2019، وبناء على ​قانون انتخاب​ أعضاء ​مجلس النواب​ الرقم 44 تاريخ 17/6/2017، لا سيما المادة 43 منه، وبناء على المرسوم الرقم 5396 تاريخ 31/7/2019 القاضي بـ "دعوة ​الهيئات الناخبة​ في الدائرة الصغرى في صور لانتخاب نائب عن المقعد الشيعي الذي شغر بقبول استقالة النائب نواف محمود الموسوي".

اذاعة النور

ألقى سماحة السيد الدكتور ​جعفر فضل الله​ ، خطبتي صلاة الجمعة، من على منبر مسجد الإمامين الحسنين في ​حارة حريك​، بحضور عددٍ من الشخصيّات العلمائيّة والسياسيّة والاجتماعيّة، وحشدٍ من المؤمنين، مشيراً إلى أن "حدة الصراعات السياسية بين القوى السياسية على خلفية حادثة ​قبرشمون​ تصاعدت، وتداعياتها المتصلة بالمعالجات الميدانية والقضائية لها، أو بالتدخلات الخارجية التي فاقمت الأزمة الراهنة بدلاً من أن تكون عنصراً مساعداً في معالجتها".

صوت المدى

أشار الوزير ​سليم جريصاتي​ إلى أن ملكيتنا هي قبل كل شيء قبول للآخر وفهمه مع هواجسه، لم أجد إلا رسالة واحدة أقولها لكم وهي رسالة ​الرئيس ميشال عون​ إلى شباب ​لبنان​ وهي تسليم لبنان بصورة أفضل لكم. ولفت جريصاتي خلال القائه كلمة الرئيس عون في ​مؤتمر​ الشبيبة الملكية الكاثوليكية في ​الشرق الأوسط​ في ​الربوة​، إلى أن الاختلاف نعمة وليس نقمة والمهم طريقة إدارة الخلاف والتعاطي معه، فالفارق بيننا يغنينا، ويدفعنا للأمام في جميع ​الميادين​.