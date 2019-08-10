ألقى تقرير لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) باللوم على الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في عودة نشاط تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق. وبحسب التقرير الذي نشرته شبكة "سي.إن.إن" فإن "قرار ترامب سحب القوات الأميركية بسرعة من سوريا وصرف الانتباه عن الديبلوماسية في العراق ساعد عن غير قصد في إعادة التنظيم في البلدين". وقال التقرير ربع السنوي لوزارة الدفاع المقدم أمام الكونغرس إن "تنظيم داعش انتقل من قوة تمتلك الأراضي إلى مجموعة متمردة في سوريا، وكثف تمرده في العراق"، على الرغم من أن ترامب أعلن أن "داعش" قد هزم وأن الخلافة قد انهارت. ويقدر التقرير أن "داعش" يضم حالياً ما بين 14 إلى 18 ألف مقاتل، مشيراً إلى أن الأهم هو أن "داعش" غيّر طريقة جني أمواله، فتحول من نظام الضرائب والإيرادات الذي استخدمه خلال "الخلافة"، إلى ابتزاز المدنيين، والاختطاف للحصول على فدية، وفرض الخوات من عقود إعادة الإعمار، وهذه الطريقة اللامركزية لتوليد الدخل جعلت من الصعب تتبعه.

وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، انتقادات لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك بسبب ما اعتبره "إشارات متضاربة" يرسلها ماكرون إلى القيادة الإيرانية، في ما يخص الموقف الأميركي. ورأى ترامب في تغريدة له على تويتر، أن، "إيران في مشكلة مالية خطرة. إنهم يرغبون بشدة في التحدث إلى الولايات المتحدة، لكنهم يتلقون إشارات متضاربة من جميع أولئك الذين يزعمون أنهم يمثلوننا، بمن فيهم الرئيس الفرنسي ماكرون" لكن لا أحد يتحدث باسم الولايات المتحدة أو مصرح له بذلك.

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الجمعة، إن باريس ليست بحاجة لإذن من أحد للإدلاء بموقفها بشأن إيران. جاء ذلك في بيان أصدره لودريان، رداً على اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالتدخل في الأزمة. وقال الوزير: "فيما يتعلق بإيران، تتحدث فرنسا بسيادة كاملة (..) إنها تعمل بجد من أجل تحقيق السلام والأمن في المنطقة من ناحية، وبهدف تخفيف حدة التوتر من ناحية أخرى". وتابع مشدداً: "ولا تحتاج (فرنسا) إلى إذن للقيام بذلك".

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، إن مشاركة كيان العدو الاسرائيلي في أي تحالف بحري في الخليج هو تهديد لإيران التي تحتفظ بحق الرد ضمن سياساتها الدفاعية. وأضافت الخارجية الإيرانية أن مياه الخليج امتداد لأراضينا ونحن ملزمون بضمان أمنه وأمن حركة السفن فيه.

ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، أن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر طلب من كوريا الجنوبية إرسال جنود للانضمام إلى قوة بحرية تقودها الولايات المتحدة في مضيق هرمز قبالة ساحل إيران. وأبلغ جيونج نظيره الأميركي بأن سيئول تدرس عدة خيارات، إذ ان مواطني كوريا الجنوبية يستخدمون المضيق وسفنها أيضاً.

طلب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تكثيف الاستعدادات لخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي "بريكست" بدون اتفاق، بالتزامن مع إلغائه إجازات العاملين في رئاسة الوزراء. وقال جونسون في رسالة موجهة للموظفين رفيعي المستوى في إدارات الدولة، إن على المؤسسات الإسراع في الاستعداد لـ"بريكست بدون اتفاق"، وأن الموضوع يعتبر على قائمة الأولويات.

طالبت وزارة الخارجية الهندية، باكستان، الجمعة، بـ"تقبل الحقيقة والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للهند"، على خلفية التوتر المتصاعد في إقليم جامو وكشمير. وأدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، رافيش كومار، قرار باكستان خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الهند، ووقف التجارة الثنائية. وأضاف كومار، لقناة (NDTV) التلفزيونية المحلية، أن القرارات المذكورة غير ملزمة بالنسبة لنيودلهي، لأنها اتخذت من قبل إدارة إسلام آباد ومن جانب واحد. وذكر كومار أن "على باكستان تقبل الحقيقة والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للهند"، في إشارة إلى النزاع بين نيودلهي وإسلام أباد على إقليم جامو كشمير.