تناولت الصحف اليوم لقاء "المصالحة المصارحة" الذي جمع الرؤساء الثلاثة في قصر بعبدا بحضور رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديموقراطي طلال ارسلان، والاجتماع الاقتصادي المالي الذي ضمّ الرؤساء الثلاثة وعدد من الوزراء والاختصاصيين وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إضافةً إلى المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الاتصالات محمد شقير وأوضح فيه أهمية خطوة شرائه مبنى "تاتش".

جلسة لمجلس الوزراء اليوم

غداة اجتماع بعبدا امس الذي جمع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري والمدير العام للامن العام، ورغم المواقف العالية السقف التي أعقبته، عُلم ان رئيس مجلس النواب نبيه بري، بدعم من حزب الله، اعاد تحريك مبادرته على خط حادثة البساتين مساء اول امس، بعد تواصل مباشر بينه وبين رئيس الجمهورية واطراف الازمة. وأنتجت اتفاقاً على عقد لقاء "مصالحة" في بعبدا الخامسة عصر امس وضمّ الرؤساء الثلاثة ، رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديموقراطي طلال ارسلان.

وبعد لقاء "المصارحة والمصالحة" الذي دام نحو ساعتين، تلا الحريري البيان الآتي: "استنكر المجتمعون الحادثة المؤسفة التي وقعت في قبرشمون - البساتين في قضاء عاليه في 30 حزيران الماضي، والتي سقط نتيجتها ضحيتان وعدد من الجرحى، والتي باتت في عهدة القضاء العسكري الذي يتولّى التحقيق في ظروفها وملابساتها، وذلك استناداً الى القوانين والانظمة المرعية الاجراء. وفي ضوء نتائج التحقيقات، يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب".

واعلن الحريري، أنّ مجلس الوزراء سيجتمع عند الحادية عشرة قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، "وان شاء الله بعد المصالحة التي حصلت اليوم (أمس) نبدأ صفحة جديدة لمصلحة البلد والمواطن".

وقالت "البناء" أنّ النائب أرسلان غادر مبتسماً من دون الإدلاء بأي تصريح وأكّد النائب السابق جنبلاط أنّه مرتاح لإجراء اللقاء في قصر بعبدا.

وعند مغادرته قصر بعبدا قالت "الشرق"، أنّ الرئيس بري اكتفى بالقول "ان ما حصل هو انجاز".

وقالت مصادربيت الوسط لـ "الجمهورية"، انّ جلسة مجلس الوزراء اليوم "ستكون هادئة وعادية وبنصاب كامل. واشارت المصادر الى انّ الجلسة ستكون قصيرة وقد لا تستمر اكثر من ساعة على ان يجري التحضير لجدول اعمال كبير ومهم لجلسة ما بعد عطلة عيدي الأضحى والسيدة.

وقالت "البناء" نقلاً عن مصادر ان الرئيس الحريري سيشرح خلال زيارته الاميركية لمن سيلتقيهم الوضع في لبنان بشقيه السياسي والاقتصادي، مشددةً ان الزيارة أكثر من مهمة.

ورفضت المصادر ربط الزيارة بالبيان الذي صدر عن السفارة الاميركية مشددة على ان الزيارة كانت مقررة مسبقاً، معتبرةً انّ الاقتصاد يبقى أولوية المرحلة ويحتاج الى استقرار سياسي لأننا نواجه جملة تحديات.

واستقبل الرئيس الحريري في السراي الحكومي السفيرة الأميركية في لبنان اليزابيث ريتشارد، بحضور الوزير السابق غطاس خوري، وعرض معها المستجدات والعلاقات بين البلدين.

ولفتت مصادر الحزب الديمقراطي اللبناني لـ"البناء" على أن "اللقاء في بعبدا ، لن يلغي المسار القضائي لحادثة قبرشمون، فالقضية سوف تبقى قيد المتابعة، ومجلس الوزراء اليوم سوف يبحث في المسألة من دون أن يأتي على ذكر التصويت على إحالة القضية الى المجلس العدلي، لأن المحكمة العسكرية التي باتت القضية في عهدتها ستنظر في القضية وإذا ارتأت أن تحول الحادثة إلى المجلس العدلي سوف تحوَّل واذا لا فنحن نثق بالقضاء وبأحكامه".

وأشارت "النهار" إلى أنّ الرئيس عون سيقدّم في جلسة مجلس الوزراء اليوم مداخلة سياسية لن تثير نقاشاً وسينصرف بعدها المجلس الى اقرار جدول أعماله المرجأ من 2 تموز. وأبرز المصدر أهمية الاجتماع المالي الذي سبق اللقاء السياسي وتوقع ان تبرز انعكاسات ايجابية تباعا للقرارات التي اتخذت خلاله، علماً انّ مجرد الاعلان عن التوصل الى حل للازمة ترك انعكاسات ايجابية فورية على السندات اللبنانية السيادية في الخارج.

وقالت مصادر قريبة من قصر بعبدا ل "الديار" ان الاجتماع كان على مستوى كبير من الاهمية حيث طرحت كل الامور التي تواجهها البلاد وحصل تفاهم على عدة اجراءات سيتم اتخاذها في مجلس النواب ومجلس الوزراء.

وكشفت مصادر مطلعة ل"الجمهورية" عن لقاءات ستُعقد برعاية المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم بين ممثلين اشتراكيين ومن فريق ارسلان لترتيب تسليم المطلوبين الذين سيتسلمهم الأمن العام ليكونوا لاحقاً في عهدة المحكمة العسكرية بعد التحقيق معهم لدى قاضي التحقيق العسكري.

وليلاً قصد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط ، بلدة قبرشمون وتجوّل في شوارعها متحدثاً مع اهاليها.

وفي الموازاة أُعلن أنّ إرسلان سيعقد مؤتمراً صحافياً ظهر اليوم في خلدة.

ورحّب وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب بالمصالحة التي عُقدت في لقاء بعبدا. وقال لـ "الجمهورية": "إنّ مطلبنا منذ البداية كان واضحاً وهو أن تكون الكلمة الفصل للقضاء وحده، وهذا ما حصل".

وأكّد أنّ "المصالحة الخماسية في بعبدا كانت مطروحة من ضمن المبادرات السابقة، وكنّا وافقنا عليها، ونحن اليوم راضون بهذه النتيجة". وأشار الى أنّ "الخطوة إنعكست إيجاباً على الشارع، والناس مرتاحة".

وقالت مصادر وزير الخارجية جبران باسيل ليل أمس:

أنّ الأمور وُضعت في نصابها:" مصارحة ومصالحة بين جنبلاط وأرسلان ولم ينجح أحد في تحويل النزاع الى نزاع طائفي في الجبل. ونحن معنيون بأن يأخذ القضاء مساره ولا شروط عندنا من الاساس. مؤكدين أنّ الحق السياسي للجميع في حرّية التحرّك في اي منطقة لبنانية، ولن نقبل بأي استئثار او احتكار أو عزل لأي منطقة أو مكوّن. ونؤكّد حيثيتنا النيابية والشعبية في الشوف وعاليه".

الاجتماع الاقتصادي المالي

عقد اجتماع إقتصادي مالي ضمّ الرؤساء الثلاثة وكلاً من وزراء: المال علي حسن خليل، شؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، الاقتصاد منصور بطيش، رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان، حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة، رئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور سليم صفير، والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير.

وتم الاتفاق على جملة من الخطوات الأساسية التي سيُعمل على تطبيقها في المرحلة المقبلة، والتي تسهم في تفعيل الاقتصاد وتعزيز وضع المالية العامة، والمباشرة بمناقشة تقرير "ماكنزي" والملاحظات المقدمة عليه من الاطراف كافة". ومن الخطوات الاساسية:

اقرار موازنة 2020 في مواعيدها الدستورية، والالتزام بتطبيق دقيق لموازنة 2019، والاجراءات المقررة فيها وتوصيات لجنة المال.

وضع خطة تفصيلية للمباشرة بإطلاق المشاريع الاستثمارية المقررة في مجلس النواب والبالغة 3.3 مليار دولار، بعد اقرار قانون تأمين الاستملاكات لها، اضافة الى مشاريع "سيدر".

الالتزام بالتطبيق الكامل لخطة الكهرباء بمراحلها المختلفة.

اقرار جملة القوانين الاصلاحية، لا سيما منها: المناقصات العامة، التهرب الضريبي، الجمارك، الاجراءات الضريبية، والتنسيق مع لجنة تحديث القوانين في المجلس النيابي.

تفعيل عمل اللجان الوزارية، خاصة في ما يتعلق بإنجاز اعادة هيكلة الدولة والتوصيف الوظيفي.

استكمال خطوات الاصلاح القضائي وتعزيز عمل التفتيش المركزي وأجهزة الرقابة، والتشدد في ضبط الهدر والفساد، والاسراع في انجاز المعاملات.

اعادة النظر بالمؤسسات غير المجدية والغاؤها وفقا لما تقرر في القوانين السابقة".

وكان لافتاً بعد انتهاء الاجتماع تصريح لحاكم مصرف لبنان وهو يغادر قصر بعبدا أبدى فيه ارتياحه للوضع المالي، قائلاً رداً على سؤال حول الوضع المالي: "TOP".

أما وزير المال فقال: "لا استقرار مالياً واقتصادياً من دون استقرار سياسي، ولاحظنا صعود السندات قبل اجتماع بعبدا المالي"، واصفاً اياه "بالممتاز". وأضاف: "إن الإئتمان قد يتأثر بذلك".

وقالت "البناء" وفقاً لبيانات تريدويب، وبحسب ما نقلت وكالة رويترز، أنّ السندات الدولارية اللبنانية ارتفعت امس، بعد تقارير عن اجتماع للقادة اللبنانيين في القصر الجمهوري بهدف حلّ الأزمة السياسية التي أصابت الحكومة بالشلل. وارتفع إصدار 2030 بما يزيد عن 1 سنت في الدولار ليصل إلى أعلى سعر في أسبوع، بينما صعد أيضاً إصدار 2032 أكثر من سنت.

ولفتت "الأخبار" أنّ مصادر قصر بعبدا أشارت الى أنّ الاجتماع وضع "خريطة طريق" للخطوات الإصلاحية التي تعتبر ركيزة الثقة عند الدول المانحة في مؤتمر "سيدر". وأضافت المصادر إنه "جرى التأكيد على ضرورة الصمود لمتابعة هذه الإجراءات، كما جرى عرض تفصيلي من قبل الحاضرين من أهل الاختصاص، فتحدث حاكم مصرف لبنان عن المصارف، فيما تناول كنعان عمل لجنة المال والموازنة". ولفتت المصادر الى أن "النقاش في موازنة عام 2020 أخذ حيّزاً في الجلسة وكان هناك تأكيد على ضرورة الانتهاء منها في الوقت المناسب"، بالإضافة إلى "موضوع التصنيفات التي وعد سلامة بمتابعتها والعمل على تأجيلها أو الحدّ من سلبيتها بالتواصل مع الجهات المعنية".

مبنى تاتش

أشارت "اللواء إلى أنّ وزير الاتصالات محمد شقير عقد مؤتمراً صحافياً تناول فيه موضوع مبنى "تاتش" ولفت فيه إلى ان "هذا المبنى أصبح أشهر من مبنى برج خليفة"، موضحاً انه "كنت أمام 4 خيارات الأوّل ألا أقوم بشيء والخيار الثاني هو شراء أرض في "سوليدر" وبناء مبنى والخيار الثالث كان "الاستئجار وقد تبين أنه يكلف 75 مليون دولار لكنّنا إتخذنا قراراً بالشراء".

أنّ الوزير شقير أفاد انّ "هناك أصوات كثيرة خرجت وهناك أشخاص أعداء لهذا الوطن وتطلق شعارات لمحاربة الفساد، وما شجّعني على خطوتي هو ما قيل في جلسات الموازنة بحيث كان الجميع يطالب بالتملّك وأنا فعلت ما يمليه علي ضميري وبما يصبّ في مصلحة الدولة".

وأكد انه "وفّر على الدولة من خلال خطوة شراء المبنى انه كان واضحا انه بعد 10 سنوات وبسبب كلفة الايجار سنكون صرفنا 94 مليون دولار من دون مقابل أما اليوم ومن خلال خطوتي ستمتلك الدولة هذا المبنى بعد 10 سنوات وسأقوم مرة جديدة بخطوة مماثلة مع شركة "الفا".

وأكمل قائلاً "لم أرسل أي شيء رسمي لوزير المال، وانه تكلم معه بإحدى الجلسات وتكلم مع الرئيس الحريري ووزير المال وكل القوى السياسية تعلم بالموضوع".