الأخبار/ ميسم رزق

قالت أنّ بعض الشخصيات السياسية تتهيّأ ، بقيادة الرئيس الأسبق للحكومة، فؤاد السنيورة إلى إطلاق مشروع "مجلس حكماء". وهو للاعتراض على التسوية الرئاسية ، الذي كُلّف أعضاؤه مهمّة "ردّ الاعتبار للدستور والحفاظ على وثيقة الوفاق الوطني". وعُلم أنّه منذ أسابيع، لم تتوقّف المشاورات بين الرؤساء السابقين للجمهورية والمجلس النيابي والحكومة، وحققت تقدماً كبيراً، إذ تبيّن أنّ فريقاً متخصصاً أعدّ صياغة البيان الرقم 1 وسلّمه الى الرئيس فؤاد السنيورة، الذي بدوره بدأ بتوزيعه على الأعضاء.

الأخبار/ ليا القزي

"كلمة حقّ تُقال" هكذا استهلّت مقالها عن موضوع مبنى "تاتش" والمؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الاتصالات محمد شقير ، لشرح شراء المبنى وقالت أنّه تحوّل إلى إدانة ذاتية ، ويكفي أن يكشف الوزير شقير أنّه سيبدأ في أيلول، التفكير بشراء مبنى لشركة "ألفا" مع وجود خيارات خارج مدينة بيروت، ليُشكّل ذلك اعترافاً بخطأ "تهريب" شراء مبنى في "سوليدير"، بقيمة 75 مليون دولار لشركة "تاتش". وأشار إلى أنّ شركتي "ألفا" و"تاتش" بحسب القانون لديهما، استقلالية بقرارهما، "ووزير الاتصالات لديه الوصاية عليهما فقط ". وأضافة أنّه قال ذلك، لتبرير صرف الأموال العامة، من دون رقابة، وهو المنطق السائد منذ سنوات، في التعامل مع إيرادات الخلوي.

الديار/ صونيا رزق

أعادت إلى الذاكرة مشهد 14 آذار وإمكانية إستعادة تلك الانتفاضة اليوم، وأشارت الى وجود امل في اعادة هذا المشهد كون السياسة كالمواسم قابلة للتغيّير، فنحن في مرحلة صعبة، لكننا لم نفقد الامل بإعادة تكوين إرادة صلبة. كاشفتاً عن اجتماع قريب لعدد كبير ممن كانوا في لقاء "البريستول" وخصوصاً الشخصيات البارزة والتي توّلت مسؤوليات سياسية كبرى، لبحث الاوضاع الخطرة وإتخاذ المواقف ،لأنّ البلد وصل الى الهاوية ولا من يسأل ، آملتاً ان يؤسس هذا اللقاء لمرحلة جديدة .

اللواء/ أنطوان الأسمر

قال أنّه في الجعبة الرئاسية الكثير من المعطيات الانقلابية التي قادت النائب السابق جنبلاط الى رفض أي مسعى قضائي للمعالجة ، ما خلا مخرج سياسي كان يسعى اليه بعيداً من أي محاسبة قضائية او حتى معالجة أمنية، ويقوم على خطب ود حزب الله ، وإلا التهديد بالعودة الى إنقسامات ما بعد 14 شباط 2005، وهو امر يدرك تماما مدى وقعه على الحزب في هذا التوقيت الحاد في المواجهة القائمة إقليميا. لكن رياح الساعات الأخيرة أتت بحل يتكئ اساسا على المحاسبة القضائية كمنطلق لاي تسوية سياسية، وهو ما أكد عليه الرئيس ميشال عون. فمشى الجميع بالمخرج في انتظار ما سيخلص اليه القرار الظني للقضاء العسكري.

اللواء/ عامر مشموشي

قال أنّ بيان السفارة الأميركية في شأن حادثة قبرشمون، تضمن تحذيراً من مغبة، تسييس هذه الحادثة، ناصحاً بتركها إلى القضاء الذي يفترض به ان يكون نزيهاً وعادلاً ليقول كلمته فيها، كما حذر من الوقوع في فخ الفتنة، والسفارة الأميركية التي تراقب الوضع عن كثب أرادت من خلاله رسالتها الأخيرة أن تعطي إنذار أخير قبل الإجراءات العقابية التي ربما ستترجم بتوسيع مروحة العقوبات.

الشرق / تيريز القسيس صعب

قالت أنّ أزمة البساتين طويت أمس بعد اجتماع "المصارحة والمصالحة"، الذي اكد من خلاله الرئيس عون انه بعد إنجاز المسار الامني لمعالجة حادثة قبرشمون من خلال اعادة الامن والامان الى المنطقة، وتولي القضاء العسكري التحقيق في الجريمة وفق المسار القضائي، تمت اليوم مقاربة المسار السياسي وبذلك تكون المسارات التي حددها الرئيس منذ اليوم الاول الذي تلا الجريمة، قد تكاملت امنياً وقضائياً وسياسياً، والقضاء العسكري سيواصل تحقيقاته وفي ضوء نتائجها يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب. وقالت ان الملف اصبح برمته قيد المعالجة بأيدي مؤسسات السلطة سياسياً وأمنياً وقضائياً.