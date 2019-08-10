روسيا اليوم

موسكو: استمرار التصعيد في عدن يصب في مصلحة الإرهابيين ويجب تجاوز الأزمة بالحوار

أبدت الخارجية الروسية قلقها إزاء الاشتباكات التي اندلعت مؤخرا بين قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والأخرى التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في عدن أكبر مدن جنوب اليمن. وحذرت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أثناء موجز صحفي عقدته، من أن هذه التطورات قد تتحول إلى مواجهة مسلحة خطيرة جديدة في الأراضي اليمنية، قائلة: "استمرار الصراع الداخلي لن يصب إلا في مصلحة الجماعات الإرهابية التي يمكن القضاء عليها بالجهود المشتركة لجميع اليمنيين فقط". ودعت زاخاروفا أطراف الصراع الأخير في عدن، إلى تفادي التصعيد وتجاوز الخلافات القائمة بينها من خلال التفاوض السلمي.

روسيا اليوم

أنقرة وواشنطن تؤكدان أن اتفاق المنطقة الآمنة يوفر بيئة مناسبة لعودة اللاجئين السوريين

أجرى المتحدث باسم الرئاسية التركية، ابراهيم قالن، اتصالاً هاتفياً مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، لبحث قضية المنطقة الآمنة شمال سوريا. وأكد الطرفان في مكالمتهما الهاتفية على ضرورة تنفيذ الاتفاق التركي الأمريكي حول المنطقة الآمنة. وأفادت وكالة "الأناضول" بأن الطرفين تحدثا حول إقامة منطقة آمنة شمالي سوريا ستسهم في تحويل "الممر الإرهابي" إلى "ممر سلام"، وتضمن الوسط المناسب لعودة السوريين المهجرين بشكل آمن.

يذكر أن الطرفين اتفقا على إجراءات مشتركة في شمال شرق سوريا، وعلى إنشاء مركز تنسيق في أقرب وقت ممكن، كما جاء في بيان مشترك لوزارة الدفاع التركية والسفارة الأمريكية في تركيا.