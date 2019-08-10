وكالة الأناضول

تركيا..الحزب الحاكم والمعارضة يطالبون واشنطن بتسليم "غولن"

دعت الكتل البرلمانية للحزب الحاكم والمعارضة التركية، الولايات المتحدة لاتخاذ الخطوات اللازمة لتسليم زعيم منظمة "غولن" الإرهابية إلى البلاد في أقرب وقت. جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن الكتل البرلمانية لحزب "العدالة والتنمية" (الحاكم)، و"الشعب الجمهوري" و"الحركة القومية" و"إيي" (المعارضة). وقال البيان إن "فتح غولن، ما زال يدير المنظمة الإرهابية من الولايات المتحدة ويواصل نشر أفكاره المنحرفة باستخدام أساليب منظمات إرهابية كداعش والقاعدة". واعتبر أن عدم اتخاذ السلطات الأمريكية إجراءات تجاه المنظمة وزعيمها يؤثر بشكل سلبي على أواصر الثقة بين تركيا والولايات المتحدة.

وكالة أنباء رويترز

مصادر طبية: مقتل ثمانية مدنيين على الأقل خلال اشتباكات في عدن

قالت مصادر طبية إن ما لا يقل عن ثمانية مدنيين قتلوا إثر تجدد الاشتباكات بين الانفصاليين الجنوبيين وقوات الحكومة في عدن مقر حكومة اليمن المعترف بها دولياً. بدأت أعمال العنف هذا الأسبوع عندما اتهم الانفصاليون حزباً متحالفاً مع الرئيس عبد ربه منصور هادي بالتواطؤ في هجوم صاروخي على عرض عسكري في المدينة الساحلية أسفر عن مقتل 36 شخصاً.

وكالة فرنس برس

إيطاليا في صلب الأزمة بعد ضربة سالفيني للائتلاف الحكومي

يلفّ الغموض المشهد السياسي في إيطاليا في أعقاب تفكك الائتلاف الحاكم منذ 14 شهراً بقرار من رجل الحكومة القوي اليميني ماتيو سالفيني، ما جعل السؤال الأساسي يتمحور حول معرفة ما إذا كان الخريف المقبل سيشهد انتخابات مبكرة أو أنّ الحل سيأتي عبر حكومة تكنوقراط انتقالية. وإذا كان إجراء انتخابات محتماً، فمتى ستنظّم وأي حكومة ستنظمها؟ هل ستحضّر لها حكومة تكنوقراط؟ أم أنّ الحكومة الحالية ستواصل تصريف الأعمال بانتظار الاقتراع؟

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

القوات العراقية تنفذ عملية أمنية شمالي البلاد

نقل موقع "الحشد الشعبي، بأن اللواء التاسع في الحشد وقوات من قيادة عمليات صلاح الدين نفذا عملية تمشيط وتفتيش لمناطق المالحة والناعمة التي تقع ضمن قاطع المسؤولية في المحافظة. وأضاف الموقع، أن العملية حققت أهدافها بقطع جميع الطرق والأوكار التي تتخذها فلول "داعش" للتحرك وتنفيذ مخططاتها الإجرامية. وحققت القوات العراقية، جميع أهدافها المرسومة في المرحلة الأولى من عملية "إرادة النصر" التي انطلقت لتفتيش المناطق الصحراوية الرابطة بين محافظات: نينوى، وصلاح الدين، والأنبار، وصولاً إلى الحدود الدولية السورية، في الجهة الشمالية الغربية من البلاد.