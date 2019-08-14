وكالة أنباء رويترز

الناقلة الإيرانية المحتجزة جريس 1 سيُفرج عنها بحلول مساء الثلاثاء

نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية عن سلطات في جبل طارق لم تذكرها بالاسم قولها إن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة جريس 1 سيُفرج عنها بحلول مساء يوم الثلاثاء. وكانت سلطات جبل طارق قالت في وقت سابق يوم الثلاثاء إنها تسعى لنزع فتيل التوتر المتصاعد مع إيران منذ احتجاز قوات مشاة البحرية البريطانية للناقلة جريس 1 في تموز.

وكالة فرنس برس

اتّهام رئيس قرغيزستان السابق الموقوف بالتخطيط لانقلاب

اتّهم قائد جهاز الأمن القومي في قرغيزستان الرئيس السابق ألماظ بيك أتامباييف الذي أوقف الأسبوع الماضي، بالتخطيط لانقلاب في بلاد شهدت ثورتين في عامي 2005 و2010. وبعد مواجهة مفتوحة على مدى أشهر مع خلفه الرئيس سورونباي جينبيكوف، اعتُقل أتامباييف الذي تولى الرئاسة من 2011 إلى 2017، الخميس غداة فشل عملية أولى لتوقيفه ووُضع الجمعة قيد الحبس الاحتياطي حتى 26 آب. وقد تخلّلت عمليتي الدهم اللتين نفذتهما القوات الخاصة وقادهما وزير الداخلية شخصيا أعمال عنف قُتل فيها عنصر وخلفت أكثر من مئة جريح.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

مقاتلة للناتو تحاول الاقتراب من طائرة وزير الدفاع الروسي وطائرات "سو27" تتدخل

اقتربت مقاتلة "إف 18" تابعة لحلف "لناتو" من طائرة وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أثناء تحليقها فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق، لتقوم طائرتي "سو-27 " الروسية بإبعادها. وكانت الطائرة التي كان يجلس على متنها وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، تنفذ رحلة بمرافقة مقاتلتين "سو-27" تابعتين لسلاح الجو لأسطول البلطيق من كالينينغراد إلى موسكو. وحاولت مقاتلة اف-18 تابعة لحلف الناتو الاقتراب من طائرة الوزير، لكن المقاتلتين سو-27 قامتا بإبعادها. وفي الشهر الماضي، أعلن قائد وحدة الطيران في أسطول البلطيق الروسي المتمركز في منطقة كالينينغراد، أن هناك تسع طائرات التي تجري غالبا عمليات الاستطلاع بالقرب من الحدود الروسية.