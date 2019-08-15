TL

"أزمة النفايات وقطع الطرقات شمالاً احتجاجاً شغلت الاهتمام اليوم فيما النشاط الرسمي لا يزال في "عطلة" يرجح ان تستمر مفاعيلها حتى مطلع الاسبوع المقبل ويتوقع خلاله عقد جلسة لمجلس الوزراء في المقر الرئاسي الصيفي في بيت الدين الذي ينتقل إليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر الجمعة حيث يزاول نشاطه الرسمي. وسيقام للرئيس عون استقبال رسمي وفق المراسم المعتمدة.

المنار

شهد الميدان السوري على تطور لافت حيث بات الجيش على مشارف بلدة خان شيخون الإستراتيجية ومع السيطرة عليها يكون الجيش السوري قد أمن الطريق الدولي بين حلب ودمشق.

nbn

في أجواء المصالحة والمصارحة التي أرست هدوءاً في المشهد السياسي العام ترجمت بعودة مجلس الوزراء إلى العمل يتم التحضير لنسخ أخرى من المصالحات حيث سيتحرك رئيس مجلس النواب نبيه بري على هذا الخط لعقد مصالحة بين الحزب التقدمي الإشتراكي وحزب الله في إطار لقاء يعد له الرئيس بري لعودة الأمور بين الحزبين لطبيعتها وذلك وفقاً ما يتم التداول به في الصحافة اللبنانية.

mtv

كل الحلول سقطت أمام مطمر تربل، نفايات الأقضية الأربعة في الشمال كشفت المستور، فقد صدرت توجيهات، وعلى أعلى المستويات، إلى وزيرة الداخلية لتؤمن المؤازرة الأمنية لنقل نفايات الأقضية الأربعة إلى مطمر تربل من جديد، وذلك بانتظار التوصل إلى حل نهائي. وهو ما حصل بالأمس. لكن عصراً تعقدت الأمور مجدداً، وتبين أن هناك من لا يريد إعادة فتح المطمر، ولو بصورة مؤقتة.

NTV

أطلق صرخة توازي امتحان المئة يوم، وحمل على كل من يجني شعبية من وراء أزمة النفايات وإذ سرع جريصاتي الحلول الآنية إلا أنه لم يقدم خطة الحل الشامل الدائم التي تنتظر انعقاد مجلس الوزراء والمجلس بدوره يترقب عودة الرئيس سعد الحريري من زيارته واشنطن التي ستتوج بلقاء وزير الخارجية الاميركية مارك بومبيو.

OTV

يستعد فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للانتقال إلى المقر الصيفي للرئاسة في بيت الدين الجمعة المقبل. الانتقال المذكور يكتسب أهمية استثنائية هذه السنة، لأن الاستقبال والاجواء ستؤشر إلى اتجاه العلاقة في المستقبل بين رئيس الجمهورية ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط. فهل يؤدي انتقال عون إلى بيت الدين إلى نقلة نوعية وإلى تعزيز أجواء المصارحة والمصالحة التي انطلقت من بعبدا؟".

LBC

إلى حين اتضاح الصورة، وفي انتظار موقف وزارة الداخلية التي تؤازر نقل النفايات، ومن خلفها رئاسة الحكومة، تذكير بما هو أخطر من ذلك بكثير، فعلى بعد آلاف الكيلومترات منا، يجري رئيس الحكومة لقاءات أكثر من دقيقة مع الادارة الاميركية في واشنطن، أبرزها مع وزير الخارجية الاميركي مارك بومبيو، في وقت يلتقي وكيل الخارجية ديفيد هيل، وسط معلومات عن تشدد أميركي في فرض العقوبات على لبنان، لتطال حلفاء حزب الله في الحكومة وحتى خارجها.

الميادين

لفت مدير مكتب الرئيس الإيراني ​محمود واعظي​ إلى إن "عملية الإفراج عن ناقلة ​النفط​ الإيراني "غريس1" المحتجزة في ​جبل طارق​ تسير بإيجابية".

الجزيرة

لفت المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ​ستيفان دوجاريك​ في بيان له إلى أن "ليس لدينا معلومات تشير إلى أن أحدا ما تبنى الانفجار​"، مضيفاً: "سنحاول إثبات الحقائق المحيطة بحادث انفجار السيارة​ الملغومة الذي وقع بمدينة ​بنغازي​ الليبية بما في ذلك من خلال تحقيق داخلي".

العربية

أقرت السلطات في ​نيوزيلندا​ بالخطأ بعد تمكن المتهم بالهجوم على مسجد ومركز إسلامي بمدينة ​كرايست تشيرش​ من إرسال خطاب لأحد المواقع الإلكترونية.