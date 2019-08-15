ساند وزير الخارجية الإسرائيلية يسرائيل كاتش زميله وزير الداخلية غلعاد أردان بعد الاجتماع الاردني على دعوة اردان تغيير الوضع القائم في القدس منذ احتلالها عام 1967 واعتبر أن الاردن مفوض من قبل الإسلام ويحق للوزير اردان طرح مقترحات للنقاش، وأن أسرائيل تحترم الوضع الراهن في الحرم القدسي.

خاطب وزير الخارجية الإسرائيلية يسرائيل كاتش نظيره البحريني خالد ال خليفة بصديقي مهنئاً اياه بعيد الأضحى، وتمنى أن يؤدي تراث أبناء ابراهيم الذي نشاركه معكم إلى السلام والأخوة بين الشعبين والتعاون بين البلدين، وقال اتطلع إلى رؤيتكم مرة أخرى قريباً.

استقبل وزير الاستيعاب الإسرائيلي بواف غالنت، ورئيس الوكالة اليهودية بتسحاق حرتزوغ مئات المهاجرين اليهود من شمال الولايات المتحدة في مطار بن غوريوه وقال الناطق باسم حكومة نتنياهو أن 30 ألف شخص يهاجرون إلى اسرائيل سنوياً من مختلف أنحاء العالم. وأشارت القناة الـ 13 أن 41 من المستوطنين الجدد سيتم دمجهم بشكل مباشر في صفوف الجيش لتأدية الخدمة العسكرية.