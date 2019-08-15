قال الرئيس الايراني حسن روحاني ان المساعي الاميركية لتشكيل تحالف بحري عسكري لمواجهة إيران مجرد شعارات ظاهرية وغير عملية وأن بمقدور دول المنطقة وإيران حماية أمن الخليج، ولا توجد حاجة لقوات اجنبية.

تعهد رئيس وزراء باكستان عمران خان بالرد على أي اعتداء هندي على إقليم كشمير وقال من منطقة فظفر أباد "القسم الباكستاني من الاقليم" أن بلاده تمتلك معلومات استخبارتية تفيد بأن الهند قد تشن هجوماً، ونحن مستعدون للرد.

قتل ستة أشخاص في هجوم نفذته امرأة انتحارية من بوكو حرام في تشاد.

اعتبر مجلس الأمن الروسي أن الولايات المتحدة تريد إضفاء الشرعية على اتهاماتها لدول اخرى بارتكاب هجمات مزعومة للقيام بعمليات عسكرية ضد هذه الدول بما في ذلك استخدام الأسلحة النووية وقال نائب أمين المجلس أوليغ خراموف أن الاميركيين يروجون لمفهوم جديد ويصدرون حكماً بالإدانة بتنفيذ هجوم سبيراني بدون اسناد.

قدم السفير الاميركي في روسيا جون هانتسمان استقالته على أن يترك منصبه في 3 تشرين الأول أبلغ ترامب الرئيس الروسي بذلك وقال المتحدث الرئاسي الروسي أن ترامب أكد لبوتين أن الترشيح لمنصب السفير الجديد لدى سوريا سيكون في وقت قريب.

هدد الرئيس الاميركي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ستنسحب من منظمة التجارة العالمية اذا اضطرت لذلك ولم تتحسن الظروف، وقال نعلم انهم يضغطون علينا منذ سنوات وهذا لن يحدث مجدداً بدعوى أن بلاده تعامل بطريقة غير عادلة وأن الدول الاكثر شراء تدعى انها بلدان نامية لكسب معاملة تفضيلية.

ابدت واشنطن قلقها من التحركات العسكرية الصينية قرب الحدود مع هونغ كونغ ودعت إلى احترام الحكم الذاتي في المستعمرة البريطانية السابقة التي انتقلت الوصاية عليها إلى الصين.

دعت الخارجية الصينية الولايات المتحدة الى عدم التدخل في شؤون المنطقة، وقال مصدر في الخارجية "مرة أخرى نحث الجانب الأميركي على التوقف عن حشر أنفه في هونغ كونغ.

رفضت الصين طلب سفينتين للبحرية الأميركية لزيارة هونغ كونغ في الاسابيع المقبلة.

رفعت مدينة سان فرنسيكسو ومقاطعة كلارا دعوة قضائية ضد إدارة الرئيس الاميركي بسبب تعديلاته على قواعد منح التأشيرات والاقامة واعتبرت أن الهدف تشويه سمعة المهاجرين.