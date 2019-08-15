أعلنت وزارة الدفاع السورية أن الجيش سيطر على قرى كفرعين وخربة مرشد والمنطار وتل عاس في ريف إدلب الجنوبي. ووصلت القوات السورية إلى مشارف خان شيخون الاستراتيجية (3كلم)، ودارت معارك عنيفة تحت غطاء جوي سوري- روسي استهدف طرق امدادات المسلحين. وليلاً افادت مصادر سورية أن الجيش بدأ يدخل خان شيخون في الجهة الجنوبية.

ذكرت معلومات أن فصائل تابعة لتركية بدأت باخلاء مواقع لها في مورك.

قالت مواقع تابعة أن طائرة سوخوي- 22 سورية اسقطت في ريف إدلب وتم اسر الطيار وهو العقيد الركن حسن علي الريا.

تنفذ قوات المجلس الانتقالي والحزام الأمني المدعومة من الامارات حملة اعتقالات في مناطق مختلفة من جنوب اليمن.

اتهمت إيران السعودية والامارات بالسعي إلى تقسيم اليمن في اطار مؤامرة مشبوهة وقال المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي أن الحفاظ على وحدة اليمن مسؤولية مشتركة لجميع اطياف الشعب اليمني.

تمكنت قوات الحشد الشعبي في العراق من احباط هجوم لداعش استهدف احتفالات عيد الاضحى من الحويجة غرب كركوك.

من المنتظر أن يشهد السودان بعد غد توقيع الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير بحضور الرؤساء ودول وأمين عام الأمم المتحدة.

قرر الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح انهاء مهام عدد من قادة المؤسسة العسكرية.

هددت جبهة البوليساريو بالرد بحزم ضد اطلاق السلطات المغربية لتأهيل معبر حدودي معتبرة أن ذلك عمل استفزازي في المنطقة العازلة في الكركرات فيما اعتبر المغرب المنطقة تابعة ادارياً لاقليم اوسرد وتخضع لمراقبتها.

كشفت صحيفة "حريت" التركية أن أنقرة ستفتح قاعدة عسكرية جديدة في قطر الخريف المقبل، وأن اعداد الجنود في قاعدة طارق بن زياد ستزداد في المستقبل، وقالت أن القاعدة العسكرية الدائمة لتركيا تتجاوز العلاقات العسكرية بين البلدين بسبب الموقع الذي يعد حاسماً في سياسات الخليج والشرق الأوسط والاستراتيجية في مجال الطاقة.