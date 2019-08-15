روسيا اليوم

الحكومة اليمنية: انسحاب "الانتقالي" من المواقع التي سيطر عليها شرط لأي حوار

اشترطت وزارة الخارجية اليمنية سحب قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" من المواقع التي سيطرت عليها في مدينة عدن لدخول الحكومة في حوار معه بخصوص الأحداث الأخيرة في المدينة. وفي تغريدة نشرتها الوزارة على حسابها في "تويتر"، قال نائب وزير الخارجية، محمد عبد الله الحضرمي: "رحبت الحكومة بالدعوة المقدمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة لعقد اجتماع للوقوف أمام ما ترتب عليه الانقلاب في عدن".

روسيا اليوم

دورية مشتركة لروسيا وتركيا في تل رفعت بشمال سوريا

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن قيام العسكريين الروس والأتراك بدورية مشتركة، في مدينة تل رفعت السورية بريف حلب شمالي سوريا. وجاء في بيان لرئيس مركز المصالحة الروسي، اللواء أليكسي باكين، أن "وحدات الشرطة العسكرية للقوات المسلحة الروسية والقوات المسلحة التركية، قامت يوم 14 آب بدورية مشتركة في منطقة خفض التصعيد بتل رفعت". وأوضح أن مسار الدورية كان بين بلدتي حربل والشيخ عيسى. وكانت القوات الروسية والتركية قد قامت بدوريات مشتركة في سوريا نهاية شهر آذار الماضي.