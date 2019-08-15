وكالة الأناضول

الرئيس اليمني يعين قائدا للمنطقة العسكرية الثالثة في "مأرب"

أجرى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، تغييرًا في قيادة المنطقة العسكرية بمأرب شرقي البلاد. وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، "أصدر هادي قراراً بتعين العميد الركن محمد الحبيشي قائداً للمنطقة العسكرية الثالثة قائدا للواء 13 مشاه ورقي إلى رتبة لواء". وجاء تعيين "الحبيشي" خلفاً للواء الركن فيصل علي، الذي لم يحدد القرار وجهته القادمة. وقضت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية. وتعد مأرب شرقي اليمن مقراً لقيادة الجيش ومنطلقاً للعمليات العسكرية ضد الحوثيين في عدد من المحافظات.

وكالة أنباء رويترز

هيئة الانتخابات في تونس تقبل 26 مرشحا بانتخابات الرئاسة

قالت هيئة الانتخابات في تونس إنها وافقت على قبول 26 مرشحاً من بينهم امرأتان وعدد من الوجوه البارزة لخوض انتخابات الرئاسة المبكرة المقررة في الشهر المقبل ورفضت ملفات 71 آخرين. تأتي الانتخابات المبكرة التي ستجرى في 15 من أيلول عقب وفاة الباجي قائد السبسي، أول رئيس منتخب ديمقراطياً في تونس، الشهر الماضي عن 92 عاماً. وستكون هذه ثالث انتخابات حرة في تونس منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي وفجرت انتفاضات الربيع العربي في عدة بلدان في المنطقة.

وكالة فرنس برس

الصين تدين "الأفعال شبه الإرهابية" للمحتجين في هونغ كونغ

ردت الصين بغضب على المتظاهرين المطالبين بالديموقراطية في هونغ كونغ غداة تعرض صينيين اثنين للضرب في مطار هذه المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي، معتبرة ذلك "أفعالاً شبه إرهابية"، فيما أعربت واشنطن عن قلقها بسبب تحركات الجيش الصيني على الحدود. وكان المتظاهرون المؤيدون للديموقراطية غادروا مطار هونغ كونغ الدولي بعد يومين من تجمّعات حاشدة اتخذت منحى عنيفاً، وأغرقت المدينة التي تُعتبر مركزاً مالياً دولياً في مزيد من الفوضى.