TL

الرئيس عون أكد من المقر الصيفي في بيت الدين، أهمية الالتزام بالورقة المالية التي تم التوصُّل إليها في اجتماع بعبدا. وفي ذكرى انتصار تموز قال: إذا تكررت الحرب يتكرّر الانتصار.

المنار

لا نريد أن نحجّم أحداً ولا أن نلغي أحداً كما يتوهّم البعض، قال السيد نصر الله، وإنّما المطلوب أن يعترف الآخرون بالآخر في ساحتهم وطائفتهم، أمّا الأولويات فأن يتعاون اللبنانيون ويفعلوا حكومتهم والمجلس النيابي لمعالجة القضايا العالقة.

nbn

عملاً بالتقليد المعتمد، إنتقل رئيس الجمهورية ميشال عون إلى المقر الصيفي في بيت الدين. وخلال جولته في أرجاء القصر، جال رئيس الجمهورية برفقة الإعلاميين على عدد من التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة اللبنانية، ولعلّ أبرزها: وجوب تطبيق الورقة الاقتصادية التي خلُصَ إليها إجتماع بعبدا.

mtv

الزيارة الحريرية لواشنطن غلب عليها الطابع الإيجابي. فالرئيس الحريري، ووفق معلومات موثوقة، لم يسمع تجاه حزب الله سوى الخطاب ألاميركي التقليدي، وبالتالي الطرف الأميركي لم يكن متشدداً أكثر من المعتاد.

NTV

سلك عون طريق جبل كان قبل شهر ونصف كتلة انشطارية... وبأمانٍ وصل إلى بيته الثاني على أن يوافيه الترحيب الاشتراكي غداً بعد توجيه التحية عبر التويتر من رئيس الحزب التقدمي.

المستقبل

لا شيء

OTV

أول دخول الرئيس عون إلى قصر بيت الدين، تأكيد صريح من قبل رأس الدولة بأن المشكلة لم تكن معه وأن الجروح بين الأطراف بدأت بالالتحام في شكل سليم. وخلال دردشة مع الإعلاميين، ورداً على سؤال عن أجواء واشنطن تجاه لبنان قال: أنا في لبنان وأحقق مصلحة لبنان، وقد تابعتم مواقفي في المحافل الدولية والقمم العربية.

LBC

سيعود الرئيس الحريري من واشنطن حاملاً معه وعداً أميركياً، بعدم المسّ بالقطاع المصرفي اللبناني، والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي، والعملِ بإصرار على ضرورة إنهاء النزاع الحدودي مع العدو الإسرائيلي سواء أكان بحرياً أو برياً.

الميادين

أعلن "​الحوثيون​" عن سقوط قتلى وجرحى من ​الجيش اليمني​ التابع للرئيس ​عبد ربه منصور هادي​، بقصف في محافظة حجة شمال غربي اليمن". وأوضح المركز الإعلامي لـ "​أنصار الله​" أن "مدفعية ​الحوثيين​ قصفت تجمعات وتعزيزات لقوات هادي شمال شرقي مثلث عاهم في مديرية حرض شمال غربي حجة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى واشتعال حريق في المكان المستهدف".

الجزيرة

دانت ​وزارة الخارجية القطرية​ "تصريحات وزير ​الأمن الداخلي​ الإسرائيلي، غلعاد إردان، حول تغيير الوضع القائم في ​القدس​ ورأت أن "هذه التصريحات غير المسؤولة من الوزير الإسرائيلي، محاولة يائسة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في ​المسجد الأقصى​ المبارك، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وامتداداً للاستفزازات الإسرائيلية المتكررة لمشاعر المسلمين حول ​العالم​".

العربية

أفادت القناة بأن قوات ​الجيش الليبي​ سيطرت على منطقة الهيرة جنوب ​طرابلس،​ فيما انسحبت قوات الوفاق من المنطقة. وفي وقت سابق أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق الليبية عن ضبط 5 من "الضفادع البشرية" التابعة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.