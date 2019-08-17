لبنان الحر

علّق عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​جورج عدوان،​ في تصريح له على انتقال ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ إلى المقر الرئاسي ​الصيفي​ في قصر ​بيت الدين​، قائلا "الجبل كل الجبل، نموذج العيش معاً، يرحب برئيس البلاد في المقر الرئاسي الصيفي في بيت الدين".

صوت لبنان

اعتبرت عضو المكتب السياسي في تيار "المردة" ​فيرا يميّن، أن "تزامن نصر تموز مع عيد انتقال ​السيدة العذراء​ يؤكد أيضاً أنه نصر إلهي"، مشيرةً إلى أن "تجولنا بأمان في ربوع ​الجنوب​ اللبناني هو بسبب نصر ​المقاومة​ ولبنان"، لافتةً إلى أن "​الإرهاب​ وجماعاته هم من رحم الصهيونية وهم وسيلة ابتدعها العدو لمواجهة المقاومة".

radio orient

أكد رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري،​ أنه "سمع من ​الإدارة الأميركية​ كل الدعم للجيش اللبناني"، مشيراً إلى أن "وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو،​ جدد خلال اللقاء الذي جمعه به بالأمس دعم بلاده للبنان سياسياً واقتصادياً، من خلال ​مؤتمر سيدر​ والمؤسسات الدولية وتطبيق الاصلاحات التي تعهدنا بها"، مشدداً على "حرص ​الولايات المتحدة​ على مواصلة العمل على حل مسألة تحديد الحدود البرية والبحرية"، مشيراً إلى أن "المساعدات الأميركية للجيش اللبناني مستمرة، وهذا أمر محسوم، ونحن اليوم في إطار التفاوض بشأن مساعدات مالية واقتصادية".

اذاعة النور

لفت الأمين العام لـ"حزب الله" ​السيد حسن نصرالله​ خلال مهرجان الانتصار في ​حرب تموز​ إلى أنه "في المقدمة أود أن أشير إلى نقطة مهمة جداً، أنّه في الأيام القليلة الماضية في أيام العيد، كل المناطق كانت عامرة بأهلها وسكانها وعاشت تلك المناطق في القرى والبلدات في المدن و​الجنوب​ عاشوا العيد بأمن وأمان وبراحة بال دون أي خوف أو ذعر أو احتمال حصول أي عدوان "، مشيراً إلى "إننا كلنا نرى حالة العمران الواسعة للبيوت والمنازل، ونرى المشاريع السياحية بأموال الناس وتعب الناس بجهدهم وعرقهم وبأموال المغتربين الذين تشن عليهم ​أميركا​ حرباً من دون هوادة، والناس تعمر منازلها ومستقبلها هنا وهذا الحضور الشعبي يعبّر عن مدى الثقة واليقين والإيمان بالقدرة على مواجهة العدو وردع العدو".

صوت المدى

سأل وزير المهجرين ​غسان عطالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، "ما هدف تمزيق اللافتات المرحّبة بفخامة ​الرئيس ميشال عون​ في ​الشوف​ إلاّ التفرقة بين أبناء المنطقة الواحدة، واليد دائماً ممدودة لأي شريك في الوطن".