أطلقت قوات من جيش العدو الإسرائيلي النار على المتظاهرين الفلسطينيين شرق مخيّم البريج وسط قطاع غزة.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، إن نتنياهو يمارس الضغوط على السلطة الفلسطينية ويرى فيها العدو الحقيقي وليس حركة "حماس".

"الشرق الأوسط" ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي كوخافي، قرر فرض عقوبة على قائد فرقة الجليل العسكرية العميد رافي ميلو تقضي بتجميد ترقيته، واتخذ كوخافي هذا القرار في أعقاب دخول ميلو برفقة عدد من الجنود إلى أحد الأنفاق التي حفرها "حزب الله" تحت الحدود اللبنانية الإسرائيلية ووصلوا إلى مدخل النفق من الجانب اللبناني، ورأى كوخافي أن ميلو كاد يورّط إسرائيل في واقعة خطيرة جداً عند الحدود المتوترة أصلاً.