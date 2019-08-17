أمرت المحكمة العليا في جبل طارق بالافراج عن ناقلة النفط الايرانية "غريس 1"، فيما نفى مسؤولون إيرانيون أمس، تقديم ضمانات لسلطات جبل طارق بهدف الافراج عن الناقلة، معتبرين ذلك نصراً لطهران.

جدّدت بريطانيا مطالبتها بأن تفرج ايران عن الناقلة التي ترفع العلم البريطاني، والتي كانت قد احتجزتها طهران في مضيق هرمز في 19 تموز.

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي أن إيران لم تعط ضمانات بشأن عدم توجه (غريس 1) إلى سوريا من أجل ضمان الافراج عنها، وأضاف أن وجهة الناقلة لم تكن سوريا وحتى أن كانت تلك وجهتها فإن المسألة لا تعنى احداً آخر.

أفادت وكالة بلومبرغ نقلاً عن مسؤولين أميركين قولهما أن حكم المحكمة يعد بمثابة مكافأة للارهاب الإيراني وسوف تفسر طهران ذلك الفعل على أنه إِرضاء لها.

صرّح مصدر حكومي لفرانس برس أن شقيق زعيم طالبان الافغاني قتل مع 3 آخرين أمس، في انفجار قنبلة في احد مساجد بلوشستان غرب باكستان.

أعلنت شرطة نيوزيلندا أمس، تسلمها 12183 قطعة سلاح منذ حادثة اقتحام مسلح مسجدين في كرايستشيرش.

رفضت كوريا الشمالية، أمس، استكمال محادثات السلام مع كوريا الجنوبية وقامت بإطلاق صاروخين قبالة سواحل اليابان.

قال البيت الابيض أنه كان على علم بعمليات الاطلاق وأنه يتشاور مع سيول وطوكيو.

استمرت أمس الاشتباكات المتقطعة على الخط الفاصل في كشمير بين القوات الهندية والباكستانيه، فيما دخل السلاح النووي على خط التوتر بين البلدين بعدما لوّح وزير الدفاع الهندي سينغ حول امكانية استخدام السلاح النووي الهندية في حال تطور الصراع في كشمير.

افادت وكالة رويترز نقلاً عن متحدثه باسم وزارة الخارجية البولنديه عن تقديم الدعم لمهة تقودها الولايات المتحدة لحماية مضيق هرمز.

أكدت الحكومة الالمانية اهتمامها بإرسال مهمة انقاذ بحرية رسمية جديدة في البحر المتوسط على غرار مهمة "صوفيا" الاوروبية.

أعلنت سلطات جزيرة غرينلاند أن الجزيرة ليست للبيع، وذلك بعدما عرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رغبته في شراء الجزيرة من الحكومة الدنماركية.

قال وزير الخارجية الفنزويلي أن حكومة بلاده مستعدة لاستئناف المحادثات مع المعارضة.