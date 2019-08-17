"النهار" قال مصدر عسكري أن الدفاعات الجوية السورية رصدت صاروخاً أطلق في اتجاه مدينة مصياف الشمالية ودمرته قبل وصوله إلى هدفه.

أكدت وكالة الصحافة الفرنسية أن قوات النظام استعادت الخميس السيطرة على عدد من القرى في محافظة إدلب.

شهدت محافظة السويداء خلال أيام عيد الاضحى جريمتى ثأر عشائري راح ضحيتهما 5 أشخاص اضافة إلى اشتباكات حدثت في محيط مفرزة الأمن في صحذ.

قال "الجيش الوطني المعارض" الذي تدعمه تركيا أنه سيرسل تعزيزات إلى الخطوط الاماميه في آخر جيب كبير خاضع لسيطرة المعارضة المسلحة في شمال سوريا للتعدي لهجوم الحكومة.

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان عن مقتل 15 مدنياً بينهم، اطفال في غارات جوية شنها النظام السوري، وحليفته روسيا أمس، استهدفت احداها مخيماً للنازحين شمال غرب سوريا.

قال وزير الدفاع التركي أمس، أن مركز العمليات المشترك مع الولايات المتحدة لإقامة وادارة منطقة آمنة في شمال شرق سوريا سيعمل بكامل طاقته الاسبوع المقبل.

قالت وزارة الدفاع التركية أن وفداً أميركياً زار جنوب تركيا هذا الاسبوع للعمل على بدء العمليات في المركز وان طائرات مسيرة تركية بدأت تنفيذ مهمات حيث ستقام المنطقة الآمنة.

يشهد السودان اليوم التوقيع الرسمي على وثيقتى الاتفاق السياسي والاعلان الدستوري اللتين ستحكمان البلاد في المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات.

بعثت حركة حماس في الفترة الاخيرة رسالة إلى اسرائيل عبر وسطاء يعملون من أجل منع انفجار الاوضاع في غزة.

قتل مواطن فلسطيني أمس، عقب اطلاق قوات الاحتلال الاسرائيلي النار عليه.

تظاهر جزائريون أمس للاسبوع الـ26 على التوالي في وسط العاصمة، من دون اشتباكات مع الشرطة.

ابدى الانفصاليون الجنوبيون في اليمن أمس، استعدادهم لحضور قمة المملكة العربية السعودية لحل الازمة في عدن، بعدما سيطروا على المدينة الساحلية الجنوبية مقر الحكومة اليمنية التي تدعمها الرياض.

تواصل قوات أميركية خاصة منذ يومين جنوب الموصل "العراق" حملة لمطاردة خلايا تنظيم داعش.

قصف الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفه حفتر مطار زوارة غرب البلاد، في حين استؤنفت حركة الملاحة الجوية في مطار الدولي بالعاصمة طرابلس.