النهار/ رضوان عقيل

كشف عن أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، يتجه إلى عقد طاولة حوار وطني لتضع كل الأمور والهواجس على نقاط الأزمة المفتوحه. وتكون مخرجاً من الضياع الحاصل في البلد وتنظيم العلاقات ومَسَار التعامل بين الرئاستين الأولى والثالثة.

النهار/ وجدي العريضي

رأى أن وجود الرئيس ميشال عون، في بيت الدين في هذه المرحلة ليس كما قبلها بعد التطورات الأخيرة الساسية والأمنية، على أن تستكمل المصالحة في مرحلة لاحقة مع وجود استياء واضح من أوساط بارزة في الحزب التقدمي الاشتراكي حول استمرار البعض في القصف على المختارة.

الجمهورية/ أسعد بشارة

أشار إلى أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، مرتاح إلى حسم المواجهة في الجبل لمصلحته، وإنه يثق كل الثقة بالرئيس نبيه بري. ولفت إلى أن تفويض "حزب الله" للرئيس بري بالمصالحة مع الحزب التقدمي الاشتراكي لن ينتهي، بل سيمتد إلى ترتيب لقاءات بين قيادات من الاشتراكي و"حزب الله".

اللواء/أنطوان الأسمر

قال أنه رافق دولة الرئيس سعد الحريري في زيارته الأميركية تشويشان: الأول إيراني من خلال التصريحات المتكررة في توقيت مريب لمسؤولين إيرانيين سياسيين وعسكريين اعتُبرت قنصاً على الزيارة، وطهران لا تفوت فرصة لوضع لبنان في دائرة تأثيرها؛ والثاني محلي ناتج إما من النكد السياسي المحض، وإما من رغبة بعض القوى السياسية في التأثير في لقاءات الحريري من باب ترويج معلومات لم يثبت حتى الآن صحتها عن عقوبات تستهدف التيار الوطني الحر، أي شق التوأم في التفاهم الرئاسي، العامل الأساس في الاستقرار النسبي الحاصل رغم كل الزعم والانتقاص والانقضاض ومحاولات الإجهاض.

اللواء/ كارول سلوم

قالت: صحيح إنّ النشاط الرسمي لقصر بيت الدين افتتح بلقاء الرئيس عون مع ابناء البيت الواحد انما تشخص الأنظار الى لقائه اليوم مع وفد من نواب اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الإشتراكي ومرافقة كريمة رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط له على ان ثمة معلومات تشير الى امكانية عقد لقاء بين عون وجنبلاط بعد عودة الأخير ونجله النائب تيمور جنبلاط من الخارج. وهذا اللقاء من شأنه تكريس اجواء ما بعد المصالحة مع العلم ان مصادر نيابية من الشوف ابلغت "اللواء" ان ما من رابط بين انتقال عون الى بيت الدين وبين المصالحة، فقراره بالإنتقال كان متخذا من قبل، لكن المعالجة يمكن ان تكون عبَّدت الطريق الى بيت الدين. وفهم من المصادر نفسها ان هناك مسعى يعمل عليه من اجل ترتيب لقاء عشاء للرئيس عون وعائلته في دارة جنبلاط كما درجت العادة لدى العائلة الجنبلاطية لدى زيارات رؤساء الجمهوريات الى بيت الدين، لكن المصادر نفسها لم تؤكد ما اذا كان هذا المسعى سيترجم. وفي كل الأحوال فإن مرحلة ما بعد المصالحة هي مرحلة العمل على الشقين المالي والإقتصادي وهذا هو التركيز الرئاسي.

نداء الوطن/ ناصر قنديل

قال الجديد في خطاب السيد حسن نصرالله في خطاب النصر والكرامة رسمه لمعادلة الردع الإقليمي الذي جعل الحرب على إيران وبالتالي إشعال المنطقة مستحيلاً. فالمقاومة هي التي عمّمت هذه المعادلة الرادعة على جبهات الخليج مع الحشود الأميركية وقرع طبول الحرب، فصارت الحرب مستحيلة، والمقاومة التي يشكّل حزب الله قوتها الرئيسية ليست المقاومة اللبنانية، بل محور المقاومة بقواه ودوله، حتى صار الردع الذي كان لبنانياً، فلسطينياً وسورياً وإيرانياً، وصار هو صانع معادلة الإقليم حيث أن قدرات هذه الدول مقارنة بالعام 2006، باتت واضحة وبائنة. وقال أن السيد نصرالله تكلّم لمرات عديدة عن محور المقاومة وصاغ رسائل إقليمية ودولية بلسان محور المقاومة تجاه ما يجري في جبهات سورية وفلسطين واليمن، لكنه في خطاب الأمس تحدّث بما لا يحتمل التأويل بصفته الأمين العام لمحور المقاومة، بتفويض الإجماع والتزكية.