روسيا اليوم

الكرملين: العمل جار على توريد الدفعة الثانية من منظومة "إس 400" إلى أنقرة

أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن روسيا وتركيا تتفاوضان على مجموعة واسعة من قضايا التعاون العسكري بينها توريد مقاتلات "سو-35" والدفعة الثانية من صواريخ "إس-400". ورداً على سؤال حول إمكانية تزويد أنقرة بمقاتلات "سو -35" الروسية بدلاً من المقاتلات الأمريكية "إف-35"، قال إن "روسيا وتركيا تتفاوضان على مجموعة واسعة من قضايا التعاون التقني العسكري، ولن أتحدث عن موضوع المقاتلات". وكانت الولايات المتحدة قد علّقت تسليم طائراتها من الجيل الخامس "إف-35" لتركيا، وتوقفت عن تدريب طياريها بعد أن فشلت في إقناعها بالتخلي عن شراء منظومات الدفاع الجوي الروسية "إس-400" عوضاً عن منظومات "باتريوت" الأمريكية.

روسيا اليوم

إيران: إطلاق "غريس-1" من دون تقديم أي ضمانات انتصار لنا

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، إن إطلاق ناقلة النفط "غريس1" من دون تقديم أي ضمانات انتصار لإيران. وتابع أن إطلاق الناقلة بعد احتجازها بشكل غير قانوني، سجل هزيمة أخرى للبيت الأبيض رغم الضغوط والجهود الأمريكية التي لا تزال متواصلة. وكانت سلطات إقليم جبل طارق الخاضع للسيادة البريطانية، قد أفرجت عن ناقلة النفط "غريس1" بعدما رفضت طلبا أمريكيا لتمديد احتجازها. ونفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس الموسوي في وقت سابق، أن تكون طهران قدمت أي ضمانات لبريطانيا أو سلطات جبل طارق للإفراج عن "غريس1". وقال الموسوي إن طهران أعلنت منذ البداية أن وجهة "غريس1" لم تكن سوريا، مشدداً في المقابل على أنه "إذا كانت وجهة الناقلة سوريا... فلا علاقة لأحد بالأمر".

روسيا اليوم

اليابان تزيح الصين عن موقع أكبر حائز لسندات الخزانة الأمريكية

أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، أن اليابان رفعت حيازتها من أذون وسندات الخزانة الأمريكية، لتتقدم بذلك على الصين وتصبح أكبر حائز لهذه السندات في العالم. وارتفعت حيازات اليابان من سندات الخزانة الأمريكية من 1.101 تريليون إلى 1.22 تريليون، ويعتبر الآن حجم الاستثمارات اليابانية في سندات الخزانة الأمريكية الأكبر.

وبذلك تكون طوكيو قد أزاحت بكين من هذه المرتبة، وجاءت الصين في المرتبة الثانية باستثمارات1.112 تريليون دولار، مقارنة مع 1.110 تريليون دولار. وجاء ذلك في وقت تخوض فيه بكين وواشنطن حربا تجارية ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي وأثرت سلبا على الأسواق العالمية.