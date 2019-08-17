الوكالة الوطنية للإعلام

الراعي استقبل لازاريني وعطالله ومعوض: على الحكومة أن تتوحد حول رؤية اقتصادية وخطة سياسية تعيد الثقة للبنانيين

عرض البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي مع زواره في الديمان، الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، فالتقى المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان فيليب لازاريني. كما استقبل النائب جورج عطالله، وبحث معه في عدد من المشاريع التي تهم الشمال، إضافة إلى الأوضاع العامة في البلاد. كما عرض الراعي الوضع الحكومي والأوضاع الاقتصادية والمعيشية مع رئيس حركة "الاستقلال" النائب ميشال معوض، في حضور المحامي إدوار طيون.

وكالة الأناضول

أنقرة: مركز العمليات المشترك مع واشنطن يبدأ عمله الأسبوع المقبل

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن مركز العمليات المشترك مع الولايات المتحدة بشأن المنطقة الآمنة شمالي سوريا، يبدأ عمله الأسبوع المقبل. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أكار، خلال زيارة أجراها برفقة قادة الجيش، إلى مركز العمليات المشتركة للقوات البرية في ولاية شانلي أورفة جنوب شرقي تركيا. وأفاد مراسل الأناضول أن الزيارة شهدت اجتماعاً مغلقاً استغرق 3 ساعات، جمع أكار وقادة القوات البرية والجوية والبحرية، إلى جانب رئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان. وتناول الاجتماع التطورات الأخيرة في المنطقة، وتم الاطلاع على توضيحات عبر خرائط ومقاطع مصورة التقطت من طائرات مسيرة.

وكالة أنباء رويترز

بولندا قد تنضم للمهمة التي تقودها أمريكا في مضيق هرمز

تبحث بولندا تقديم الدعم لمهمة تقودها الولايات المتحدة لحماية مضيق هرمز، لكنها لم تتخذ أي قرار رسمي بعد. وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية البولندية لرويترز في بيان "نرى أن أي تحركات تهدف لتحقيق الاستقرار في المنطقة ستكون مبررة". وأضافت ”يتعين أن ننتظر لحين تحديد إن كنا سنشارك، وإذا تقرر ذلك فسوف نحدد الصيغة التي يمكن لبولندا أن تشارك بها في مثل تلك المبادرة“. ولم يتبين متى ستتخذ بولندا، التي تسعى لتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة منذ تولي حزب القانون والعدالة السلطة في عام 2015، قراراً بهذا الشأن.

وكالة فرنس برس

ماكرون يمدّ يده لبوتين قبيل قمة مجموعة السبع

يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يصرّ على القيام بدور الوسيط، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في مقرّ إقامته الصيفي في بريغانسون، قبل خمسة أيام من قمة لقادة الدول الصناعية السبع الكبرى في بيارتز، في خطوة لإشراك روسيا مجدّداً في المجموعة بعد استبعادها عام 2014. ويعقد الرئيس الروسي ومضيفه جلسة عمل وعشاء، للمرة الثانية منذ لقاء فرساي عام 2017. ومن المتوقّع أن يتطرّق الرئيسان إلى النزاع في المناطق الانفصالية الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا، وما تلاه من ضمّ روسيا شبه جزيرة القرم، ممّا أدّى إلى استبعادها من مجموعة الثماني، وفرض عقوبات عليها من جانب الاتّحاد الأوروبي.

وكالة أنباء شينخوا

إسرائيل توافق بشروط على طلب نائب أمريكية زيارة الأراضي الفلسطينية

أعلنت إسرائيل أنها وافقت على طلب النائب الأمريكية عن الحزب الديمقراطي رشيدة طليب بزيارة الأراضي الفلسطينية لأسباب إنسانية. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن وزير الداخلية الإسرائيلي أريه درعي صادق اليوم على طلب طليب، بالحصول على تصريح دخول إلى إسرائيل لأسباب إنسانية. وأوضحت الإذاعة أن الموافقة تمت بعد أن تعهدت طليب بعدم ممارسة نشاطات ترمي إلى مقاطعة إسرائيل خلال زيارتها واحترام جميع القيود المفروضة عليها بمثل هذه الحالات. وحسب الإذاعة، تنوي النائب الأمريكية وهي من أصل فلسطيني زيارة أبناء عائلتها في قرية بيت عور الفوقا برام الله في الضفة الغربية. وكانت إسرائيل أعلنت قرارها بمنع طليب وزميلتها عن نفس الحزب الهان عمر، من دخول أراضيها والأراضي الفلسطينية بسبب دعمهما للحركات الداعية إلى مقاطعة إسرائيل.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

ترامب يناقش سحب القوات الأمريكية من أفغانستان تدريجياً

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاجتماع مع وزير الخارجية مايك بومبيو ورئيس أركان البيت الأبيض ميك مولفاني، لمناقشة الانسحاب التدريجي للقوات الأمريكية من أفغانستان. وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية سيتم عقد الاجتماع في ولاية "نيو جيرسي" بحضور كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية ومجلس الأمن القومي الأمريكي. ووفقًا للصحيفة، سيتم خلال الاجتماع مناقشة نتائج العمل الدبلوماسي للمبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد، و"الخطط العسكرية لبدء انسحاب تدريجي للقوات الأمريكية ووضع حد لأطول حرب أمريكية". وفي وقت سابق، أعلن زاد عن تقدم المفاوضات الجارية مع حركة طالبان الأفغانية، واصفاً إياها بأنها "الأكثر إنتاجية".