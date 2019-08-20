الجزيرة - السعودية

خادم الحرمين الشريفين يطمئن على صحة أمير الكويت

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفياً أمس بأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت اطمأن خلاله على صحة سموه إثر العارض الصحي الذي ألم به، متمنياً له دوام الصحة والعافية. وقد أعرب سمو أمير دولة الكويت عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره الأخوية الطيبة، سائلاً الله أن يحفظه ولا يريه أي مكروه.

أخبار الخليج - البحرين

الملك: نقدر لأميركا دورها الفاعل لضمان أمن المنطقة

استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في قصر الصافرية أمس، الجنرال كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية بمناسبة زيارته للبلاد. ورحب حضرة صاحب الجلالة، بقائد القيادة المركزية الأميركية، وأكد عمق العلاقات الاستراتيجية والشراكة الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين منذ عقود طويلة، والمبنية على الثقة والاحترام والتنسيق المشترك، مشيداً جلالته بالتقدم المستمر الذي يشهده التعاون الثنائي، ولا سيما في الميادين العسكرية والدفاعية لتحقيق كل الأهداف والتطلعات المشتركة. وأثنى جلالة الملك المفدى على الدور الفاعل الذي تضطلع به الإدارة الأميركية، بالتعاون مع الدول الحليفة الشقيقة والصديقة في ضمان أمن واستقرار المنطقة وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، منوها بجهود الجنرال كينيث ماكينزي لتطوير التعاون البحريني الأمريكي في المجال العسكري والدفاعي. وأكد جلالة الملك المفدى أن مملكة البحرين تقدر هذا الموقف من الولايات المتحدة الأميركية الذي يؤدي إلى أمن واستقرار المنطقة، وردع التهديدات التي تواجهها، وأن هذا الموقف لطالما قامت به الولايات المتحدة الأميركية، مؤكداً جلالته أن مملكة البحرين ستقوم بدورها في هذا العمل المشترك لتأمين الممرات الدولية للتجارة والطاقة وحرية الملاحة في المنطقة.

الأنباء - الكويت

البيت الأبيض: ترامب ملتزم بحماية مصالح الولايات المتحدة وحلفائها ضد التهديدات الإيرانية في هرمز

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ملتزم بحماية مصالح الولايات المتحدة وحلفائها ضد التهديدات الإيرانية في مضيق هرمز. كما أبدى البيت الأبيض في بيان له، رغبة الرئيس ترامب في مساعدة رئيس وزراء بريطانيا الجديد، بوريس جونسون، على حل قضية ناقلة النفط المحتجزة لدى إيران.

الوطن - عمان

احتشاد جديد بهونغ كونغ .. والحكومة: نستخدم الحد الأدنى للقوة

احتشد عشرات الآلاف من المحتجين في واحد من أكثر مراكز التسوق ازدحاماً في هونغ كونغ وذلك للمشاركة في مظاهرة مناهضة للحكومة في الأسبوع الحادي عشر من الاحتجاجات فيما تقول الحكومة إنها اضطرت لاستخدام الحد الأدنى من القوة. وتفجرت في يونيو حالة من الغضب بشأن مشروع قانون معلق الآن كان من شأنه أن يسمح بتسليم المشتبه بأنهم مجرمون في هونج كونج إلى الصين. من جانبها دافعت حكومة هونغ كونغ عن تصرفات الشرطة، حيث قالت الحكومة في بيان إنه خلال الأسابيع الـ11 للاحتجاج تعرضت الكثير من مراكز الشرطة لهجوم أو حصار لأكثر من 75 مرة. وأضافت الحكومة فقط عندما تعرضوا لهجوم بشكل عنيف وُتركوا بدون خيار، استخدمت عناصر الشرطة الحد الأدنى للقوة لتفريق المتظاهرين لاستعادة النظام الاجتماعي، مشيرة إلى أن 180 رجل شرطة أصيبوا في الأسابيع الأخيرة. وتابع البيان أن الشرطة تحت ضغط عمل هائل بسبب ساعات العمل الطويلة وتلتزم فحسب بالحفاظ على القانون والنظام.