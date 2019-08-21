الشرق الأوسط

14/8/2019

الاقتصاد الروسي يتجنب" الركود التقني"... وتوقعات مبشرة للنصف الثاني

قالت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية إن الاقتصاد سجل دينامية إيجابية خلال الفصل الثاني من العام الحالي، مما يعني أنه تجنب " الركود التقني" وتوقعت أن يسجل نمواً في النصف الثاني من العام الحالي، وأحالت ضعف دينامية النمو في الربع الثاني الى تراجع الطلب المحلي للطلب الخارجي.

في غضون ذلك، عاد الوضع الديموغرافي في روسيا الى الصدارة على قائمة "مصادر القلق الاقتصادي الرئيسية للسلطات الروسية". وبعد ارتياح تجاه أسعار النفط نتيجة" ضبط" تقلبات السوق بفضل اتفاقية " أوبك" والحفاظ على أسعار مرتفعة مريحة للميزانية الروسية، ومع تراجع المخاوف من تأثير العقوبات إثر إعلان الولايات المتحدة أخيراً عن حزمة جديدة منها، يترقبها الاقتصاد الروسي منذ صيف العام الماضي، عاد الى الصدارة مجدداً الحديث عن مخاطر تراجع أعداد العاملين في الاقتصاد الروسي.

20/8/2019

"بريكست" من دون اتفاق يسبب" كارثة عالمية"

تشير دراسة اجراها الباحثون في معهد الأبحاث الألمانية إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق سيسبب كارثة عمالية.

فبريطانيا وحدها ستخسر 12 ألف وظيفة في حين سيكون الضرر الذي سيلحق بـ 27 دولة أوروبية أكثر ضخامة لكونها ستخسر 422 ألف وظيفة، منها مائة ألف في المانيا و50 الفاً في فرنسا.

علاوة على ذلك، يرى خبراء المفوضية الأوروبية في (بروكسيل) أن خروج بريطانيا (بريكست) سيشجع حركات التمرد في بعض الدول الأوروبية. ويقول الخبير الاقتصادي البريطاني بوب ليدون، إن نشوب اي ازمة مالية في بريطانيا مستقبلا ستنعكس سلباً على الاتحاد الأوروبي والعكس بالعكس.

في سباق متصل، تقول الخبيرة الألمانية نادين باور من مصرف (كوميرتسبنك) الرائد في مدينة (فرنكفورت) إن المانيا تعرضت في نفس الوقت لثلاثة تطورات سلبية، فالضرائب الجمركية الأميركية الانتقامية ضد الصين قوّضت أكبر الأسواق الألمانية نمواً، في الخارج، وهي الدول الواقعة في الطرف الشرقي لطريق الحرير، ولا يزال خطر اعتناق أساليب تكتيكية أميركية ضريبية انتقامية ضد المانيا وارداً.

وتضيف بأن التشريعات البيئية الأوروبية جعلت المحرك الانتاجي الالماني في خانة تصنيفية عفا عليها الزمن. ما خص ذلك المصنعين الألمان على وضع مهلة زمنية أمامها للإنتاج الحالي، بينما يستثمرون مبالغ هائلة في التكنولوجيا الكهربائية.

وختم "تمتلك المانيا الآن كافة العوامل التي تجعلها في المراحل الأولية لركود اقتصادي عميق. ولا يوجد مالية قادرة على انقاذها. وببساطة، سيتحول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى مشكلة تضاف إلى مشاكل المانيا الحالية وستقع على رؤوس المصنعين والمصرفيين الألمان معاً.

20/8/2019

إجراءات اقتصادية عاجلة في الأرجنتين... والبيزو لا يستجيب

استمر تراجع البيزو الأرجنتيني ليواصل انهياره منذ بداية الأسبوع، وذلك رغم إعلان الرئيس الارجنتيني ماوريسيو ماكري انه سيزيد دعم الرعاية الاجتماعية ويخفض الضرائب على الدخل ضمن حزمة اجراءات تهدف لتقليل إثر الازمة الاقتصادية في بلاده. وسيتم تجميد اسعار البنزين لمدة 90 يوما ضمن حزمة الاجراءات التي أعلنها ماكري.

ورغم إعلان الاجراءات الجديدة افتتح البيزو الارجنتيني تعاملات أمس متراجعا 12.3 في المائة عند 61 للدولار بعد دقائق من إعلان ماكري حزمة إجراءات تهدف إلى تضرر بشدة جراء الركود وارتفاع التضخم في البلاد. وانخفضت العملة المحلية 25.69 في المائة من يوم الأحد. وباع البنك المركزي ما إجماليه 255 مليون دولار من احتياطاته منذ يوم الإثنين في مسعى للمساعدة في استقرار العملة المحلية. وتوقع محللون أن هبوط البيزو سيستمر. وأظهرت بيانات رفينيتيف أن الأسهم الارجنتينية والبيزو لم تسجل مثل الهبوط المتزامن منذ الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلد الواقع في أميركا الجنوبية في 2001 وجعلته يتخلف عن سداد ديونه.

الديار

14/8/2019

اغنى اسرة في العالم ... كم تجني في الدقيقة؟

نشرت وكالة "بلومبرغ" تقريرا مؤخّرا صنّفت فيه أغنى الأسر في العالم، وقالت إنّ عائلة والتون الأميركية، صاحبة شبكة المتاجر الأميركية "وول مارت"، تصدّرت القائمة. ووفقا لحسابات "بلومبرغ" تكون ثروة عائلة والتون قد ارتفعت بذلك بنحو 100 مليون دولار في اليوم، أو 4 ملايين دولار في الساعة أو 70 ألف دولار في الدقيقة. و"وول مارت" هي شركة أميركية لبيع التجزئة تعد الأكبر في العالم من حيث الإيرادات، وتم افتتاح أول متاجرها على يد سام والتون في العام 1968.

14/8/2019

روسيا تتقدّم إلى الصدارة بثروتها القومية

تشير التوقّعات إلى أنّ روسيا ستحتل المرتبة الرابعة عالميا من حيث الأحتياطيات الدولية، المؤلّفة من ذهب ونقد أجنبي وغيرها من الأصول، وذلك في إطار سياسة تهدف للإبتعاد عن الدولار. ووفقا لبيانات البنك المركزي الروسي بلغت احتياطيات البلاد الدولية مطلع الشهر الجاري 518 مليار دولار، وقد نمت الإحتياطيات بشكل ملحوظ خلال الأعوام الأربعة الماضية، وتتوقّع وكالة "فيتش" للتصنيف الإئتماني أن تستمر في النموّ لتصل بحلول نهاية العام الجاري إلى 537 مليار. ووفقا لتقديرات وكالة "بلومبرغ" فإنّه من المتوقّع أن تبلغ احتياطيات السعودية الدولية 527 مليار دولار في العام الجاري . وتحتل السعودية حاليا المرتبة الرابعة عالميا من حيث الاحتياطات فيما تعتبر الصين واليابان وسويسرا أكبر 3 دول من حيث الاحتياطات. وتعمل روسيا منذ سنوات على زيادة احتياطات الذهب لديها والابتعاد عن الدولار.

20/8/ 2019

فورة في القروض الاستهلاكية تثير مخاوف الحكومة الروسيّة

ظهرت منذ بضعة أشهر في سان بطرسبورغ آلات صغيرة من أصل كازاخستاني يمكن الحصول منها بشكل فوري على قروض صغيرة بمجرد إدخال جواز السفر فيها، ولكن بمعدلات فائدة سنوية باهظة تصل إلى 365%.

وتكشف هذه الآلات عن حمى اقتراض تنتشر منذ أكثر من عام بين الروس الذين يقبلون بشكل متزايد على الاقتراض للتعويض عن تراجع قدرتهم الشرائية.

ويثير هذا الوضع قلق السلطات وحذر وزير الاقتصاد بأن الوضع قد " ينفجر" ويتسبب بانكماش.

وتأتي هذه الفورة بالرغم من تدابير اتخذها البنك المركزي بهدف ضبط القروض.

وأصدر وزير التنمية الاقتصادية مكسيم أوريشكين مؤخراً إنذار محذر بأن " الاقتصاد سيدخل حتما في ركود" إذا لم تتدخل السلطات قبل انهيار الفورة.

لكن رئيسة قسم الاقتصاد في مصرف "ألفا بنك" ناتاليا أورلوفا أوضحت أن " الزيادة المتواصلة في القروض الخاصة تشكل حاليا العامل الوحيد لدعم النمو. ففي الفصل الأول من العام 2019 كان الاستهلاك الخاص العامل الوحيد خلف نمو إجمالي الناتج الداخلي" الذي لم يتخط 0.5% على مدى عام.

وفيما تعاني البلاد من عقوبات اقتصادية أوروبية وأميركية غير مسبوقة مفروضة عليها من 2015 على خلفية الأزمة في أوكرانيا، يبقى الفقر منتشراً بنسبة مرتفعة ويطال حوالي 198 مليون شخص في مجمع أنحاء روسيا.

20/8/ 2019

أميركا وبيرطانيا تبحثان إتفاقاً بعد " البريكست"

قال مسؤول بارز في إدارة ترامب إن بريطانيا والولايات المتحدة تناقشان اتفاقا تجارياً جزئياً قد يبدأ سريانه في أول تشرين الثاني وهو اليوم التالي للموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأثناء زيارة إلى لندن، ناقش مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتين مع وزيرة التجارة البريطانية ليز تراس توقيع البلدين على إعلان لخارطة طريق تقود إلى اتفاقية للتجارة.

وأبلغ المسؤول للصحفيين أن بلوتون ووزير المالية البريطاني ساجد جاويد ناقشا احتمال انتفاق تجاري مؤقت يغطي كل القطاعات. وأضاف أن مثل هذا الاتفاق يستمر لنحو ستة أشهر. ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من تشرين الأول.