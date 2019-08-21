النهار/ ميشيل تويني

سألت لماذا يشهد حكومة ووزراء ومسؤولون على غرق البلاد ولا يفعلون شيئاً، لماذا العالم يصنفنا من السيئ إلى الأسوأ ويطلب من إدارتنا أن توقف النهب والسرقة والفساد، فيما الحكومة لا تفعل شيئاً؟

وقالت ما يمكن أن نقوله اليوم هو أن لبنان يحتاج إلى أن يطلق صرخة استغاثة "أنقذوني من الموت وأخرجوني من العناية الفائقة".

النهار/ سركيس نعوم

توقع معاودة الحوار بين حزب الله والزعيم الدرزي وليد جنبلاط، مضيفاً أن هذه المرة سيتم التعامل مع النائب جنبلاط من ضمن حجمه في النظام اللبناني ويعني ذلك انتهاء دور بيضة القبان سياسياً الذي لعبه جنبلاط في البلاد. ونقل عن قيادي بارز في حزب الله قوله: وعدنا عون بالرئاسة ووعدنا بعده سليمان فرنجية، لم نعد جبران باسيل. عندما سهلنا انتخاب عون كان في ذهننا رئاسة موالية لنا مدتها 12 سنة أي ولايتين بغض النظر عن الأسماء.

الأخبار/ هيام القصيفي

رأت أن مرحلة ما بعد لقاء بعبدا وبيت الدين ستكون اختباراً للنيات الحقيقية حول ماهية التسوية وصلاحيتها، متسائلة عما اذا ستكون ظرفية في المكان والزمان أم ستتوسع في إطار تطبيع الوضع الداخلي. وقالت إن النائب وليد جنبلاط لن يغامر في استثمار التعاطف الغربي معه، ليرتد على "حزب الله".

الجمهورية/ عماد مرمل

أشار إلى أن الرؤساء الثلاثة يتهيبون سيناريو الفوضى وفي طليعتهم الرئيس ميشال عون الذي يحمل العهد اسمه وتوقيعه وبالتالي لا يتحمل أن يورد التاريخ أن الانهيار الكبير حصل في ولايته وهو الذي أتى إلى سدة الحكم تحت شعار تحقيق الإنقاذ. ولفت إلى أن الرئيس ميشال عون يتوقع أن يرضخ المكابرون والمناورون لمتطلبات الاصلاح ومكافحة الفساد في الأشهر المقبلة بعد أن يكونوا قد اقتنعوا بأن الانفجار الاقتصادي والاجتماعي بات قريباً.

الجمهورية/ راكيل عتيق

سألت عما إذا سيطرح الرئيس ميشال عون استراتيجية دفاعية خلال عهده الرئاسي؟ ونقلت عن مصادرها قولها إن الرئيس عون في كلامه الأخير لم يقصد أنه لن يطرح استراتيجية دفاعية بل قال إن هذا الموضوع يتطلب إعادة تقييم، وأمام الرئيس أولويات اقتصادية ومالية وتطوير هيكلية الإدارة وموضوع الفساد والرشاوي.

اللواء/ حسين زلغوط

سأل هل ستبدأ الحكومة بعد التوقف القسري الذي أصابها بفعل حادثة البساتين، العمل الجدي باتجاه خلق ديناميكية إنتاجية تزيح عنها صبغة الترهل المبكر نتيجة التجاذبات التي أصاب جسمها أم ستبقى غارقة في أتون المماحكات؟

واعتبر أن ترسيخ مناخات التهدئة سيساعد الحكومة على الانتقال من مرحلة الجمود إلى مرحلة تستطيع فيها تحقيق الكثير من الأهداف ويعبد الطريق أمام "سيدر".