وكالة الأناضول

قطر وكينيا تستعرضان العلاقات الثنائية

اجتمع وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، مع نظيرته الكينية مونيكا جمعة. واستعرض الطرفان خلال اللقاء "علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، بالإضافة إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك". وجاء اللقاء خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوزير القطري لكينيا حالياً. وعلى هامش رحلته لنيروبي التقى آل ثاني المدير التنفيذي لمنظمة "إيغاد" (الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا) محبوب معلم؛ وتم خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين دولة قطر والمنظمة، بالإضافة إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وكالة فرنس برس

قوات الحكومة تخسر معسكرين لصالح الانفصاليين في جنوب اليمن

تلقّت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ضربة جديدة مع خسارة قواتها معسكرين لصالح القوات الموالية للانفصاليين الجنوبيين في محافظة أبين إثر اشتباكات قتل وأصيب فيها 27 شخصاً. وتأتي هذه التطورات بعدما سيطر المقاتلون الانفصاليون الموالون لـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" قبل نحو 10 أيام على مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية، في تمدد عسكري جديد في الجنوب على حساب قوات الحكومة وسلطتها.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

البنتاغون يكشف تفاصيل جديدة عن تجربته الصاروخية

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن الولايات المتحدة استخدمت قاذفة "إم كي – 41" لاختبار صاروخ كروز أرضي يوم الأحد الماضي. وقال المتحدث باسم المكتب الإعلامي للبنتاغون، روبيرت كارفير، لوكالة "سبوتنيك": "تم استخدام قاذفة "إم كي – 41" في الاختبارات. وأضاف "لم تكن بنفس التركيبة التي هي عليها قاذفة نظام "إيجيس أشور"، وهو نظام دفاعي بحت". وأضاف كارفر "هذا النظام في المراحل الأولى من اختبارات التطوير، ولم تتخذ أية قرارات بشأن نشر أية من هذه النظم".