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Published by lebarmy13 on أربعاء, 08/21/2019 - 10:48
Ar
- Trump: Jews who vote democrat show lack of knowledge, great disloyalty
- ترامب: اليهود الذين يصوّتون لصالح الحزب الديمقراطي تنقصهم المعرفة والوفاء
- New Iranian tanker headed to Syria in violation of US sanctions
- ناقلة نفط إيرانية جديدة متجهة إلى سوريا في خرق للعقوبات المفروضة من الأمم المتحدة
- Ramallah following Teheran in seeking Israel’s destruction, Danon tell UNSC
- دانون يقول أمام مجلس الأمن في الأمم المتحدة إن رام الله تحذو حذو طهران في السعي إلى تدمير إسرائيل
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Date:
الأربعاء, أغسطس 21, 2019