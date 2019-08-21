Published by lebarmy13 on أربعاء, 08/21/2019 - 10:48
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  • Trump: Jews who vote democrat show lack of knowledge, great disloyalty
  • ترامب: اليهود الذين يصوّتون لصالح الحزب الديمقراطي تنقصهم المعرفة والوفاء
  • New Iranian tanker headed to Syria in violation of US sanctions
  • ناقلة نفط إيرانية جديدة متجهة إلى سوريا في خرق للعقوبات المفروضة من الأمم المتحدة
  • Ramallah following Teheran in seeking Israel’s destruction, Danon tell UNSC
  • دانون يقول أمام مجلس الأمن في الأمم المتحدة إن رام الله تحذو حذو طهران في السعي إلى تدمير إسرائيل
Press: 
Jerusalem Post
Date: 
الأربعاء, أغسطس 21, 2019