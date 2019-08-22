TL

يغلب التشاؤم التفاؤل في الحديث عن الواقع الراهن وينزلق السياسيون في الكلام على الأزمة بدل الوضع، عندما يتناولون الاقتصاد المحلي، غير أن الرئيس بري يرى بصيص نور في تفريج الوضع أو الأزمة اقتصادياً على خلفية التوحد السياسي، حول ضرورات الاتفاق للإنقاذ، فيما كشف الرئيس الحريري عن خطة واضحة رغم كل ما يحكى عن الوضع الاقتصادي...

المنار

في الملفات اللبنانية الملحّة، تعاود الحركة السياسية الانطلاق مع بعض الأمل والمعنويات عشية جلسة لمجلس الوزراء، أول تحدياتها الأزمتان الاقتصادية والبيئية، ومكافحة أبواب الهدر، التي خطت كتلة الوفاء للمقاومة اليوم على طريق وضع حدّ لها، عبر المطالبة بلجنة تحقيق برلمانية في ملف الخلوي...

nbn

الأزمة الاقتصادية بكافة تشعباتها صنّفت نفسها أولوية على جدول أعمال الاهتمام الداخلي في ظل إجماع وطني حول مقاربة هذه الأزمة حتى لو تطلّب الأمر إعلان حالة طوارئ اقتصادية حيالها.

mtv

جدول أعمال مجلس الوزراء اقتصادي تنموي بيئي بحت، وهذا جيد، والملفات المستنقعة كلها من النوع الثقيل بل القاتل، ليس أقلها خطراً، تسونامي النفايات الذي لا يكف عن الارتفاع مهدّداً البلاد بغرق محتم تحت أكوام الزبالة.

والرهان الشعبي والوطني كبير الآن على أن تنجح الحكومة في تطبيق لامركزية علاج النفايات في الشمال، الأمر الذي لا بد أن يولد اندفاعة إيجابية تنسحب على كامل الأراضي اللبنانية، فتتفرّغ الحكومة بعدها لحل أزمة الكهرباء.

NTV

صفعة نيابية لهيكل القضاء سيسمع صداها في أرجاء قصور العدول إذا ما شكلت أولى لجان التحقيق البرلمانية بدءاً بملف الاتصالات وما لجوء النواب إلى آخر الدواء إلا بعد "الكي" القضائي الذي أحرق الملفات أو أهملها، على أقل تقدير لكن خيار اللجان سيعد تخفيضاً في التصنيف الائتماني للقضاء وإنزال درجة الثقة بالعدل إلى أدنى معدلاتها بما يتيح الطعن في التصنيف السيادي للشركة القضائية اللبنانية المحفوفة بالمخاطر والشهادة.

المستقبل

لا شيء.

OTV

شدّد رئيس الجمهورية اليوم من بيت الدين على أنه "من أبرز أهداف إقامتي هنا المساعدة على توطيد هذه الثقة والتوازن، ونحن نبذل قصارى جهدنا من أجل إرساء الوحدة الوطنية والمساواة بين اللبنانيين، لذلك أنا بينكم اليوم، وهذا ليس بأمر عابر بل له مدلولاته الوطنية، ونأمل أن يتكرر كل عام".

LBC

لبنان لن يسقط في قعر الهاوية الاقتصادية والمالية، والتصنيف الائتماني المتوقع صدوره الجمعة لن ينخفض حسب المؤشرات إذا صدقت.

الميادين

أفاد مراسلنا​ بأن "​الجيش السوري​ بدأ عملية تمشيط داخل مدينة ​خان شيخون​ بعد فرار معظم المجموعات المسلحة منها".

من جهة أخرى، أوضح مصدر عسكري ميداني سوري لـ"النشرة" أن "الجيش السوري طوّق ما تبقى من المسلحين في ريف حماه الشمالي بعد أن وصل القوات المتجهة من الشرق مع القوات المتمركزة على الطريق الدولي شمال خان شيخون"، لافتاً إلى أن "عمليات التمشيط في خان شيخون وباقي البلدات والمناطق بدأت وأن ما تبقى من المسلحين تحصنوا بالقرب من نقطة مراقبة تابعة للقوات التركية".

الجزيرة

أكد نائب رئيس هيئة ​الحشد الشعبي​ ​العراقي في بيان، امتلاك الهيئة معلومات دقيقة حول قيام ​الولايات المتحدة​ بإدخال 4 طائرات مسيّرة إسرائيلية إلى البلاد، لاستهداف المقرات العسكرية. وذكر جمال جعفر آل إبراهيم المعروف بـ "أبو مهدي المهندس"، أن "لدينا معلومات وخرائط وتسجيلات عن جميع أنواع الطائرات الأميركية، متى أقلعت ومتى هبطت وعدد ساعات طيرانها في العراق".

العربية

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي في ​اليمن​ العقيد الركن ​تركي المالكي​ عن اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار أطلقتهما جماعة "​أنصار الله​" (​الحوثيين​) باتجاه مدينة خميس مشيط بمنطقة عسير جنوب غربي ​السعودية​.