لبنان الحر

اعتبر عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​هادي أبو الحسن​، أنّ "هناك حرصاً على الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي في لبنان، حتّى لدى الجهات والهيئات الدولية".

صوت لبنان

اعتبر عضو "​كتلة الكتائب​" النائب ​الياس حنكش​، تعليقاً على تصنيف "ستاندرد أند بورز" المرتقب أنّ "بمجرد أن وصلنا إلى هذه المرحلة من القلق الداخلي تجاه التصنيفات، فإنّ وضعنا لا يُنذر بالخير".

radio orient

لفتت مصادر مرافقة لزيارة رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ إلى ​واشنطن​ أنه "أثناء زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى واشنطن كان مستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنير موجوداً في ​نيويورك​"، مشيرةً إلى أن "الحريري أكد في واشنطن أنه سيتم عرض ملف الحدود البحرية والبرية على ​مجلس الوزراء​ لكنه لم يتعهد بأي نتيجة للتصويت سلبية كانت أم إيجابية"، مؤكدةً أن "الموقف اللبناني في ملف النفط والغاز موحّد والحريري نسّق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بشأن إحالة الملف على مجلس الوزراء للتصويت".

اذاعة النور

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​ياسين جابر​ في حديث له أنّ "عدم التصنيف السلبي للبنان​ وخفضه إلى الخانة "C" إن حصل، لا يجب أن تتوقف عنده الأمور، بل يجب أن يشكّل فرصة للبنان لكي يستفيد منها إلى أقصى حد، وهنا المسؤولية تقع على ​الحكومة​، التي عليها أن تدخل مدار الفعالية في العمل والإنتاج، والمبادرة إلى تعيينات الهيئات الناظمة، واتخاذ الإجراءات الإصلاحية المطلوبة".

صوت المدى

سأل مصدر وزاري "ما الذي تبدّل، وما المتغيّرات التي طرأت واضطرت رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ إلى الخوض في ​الاستراتيجية الدفاعية​ من زاوية أن كل المقاييس تغيّرت حالياً"، لافتا إلى أن "الرئيس عون كان في غنى عن استحضارها ما دامت مدرجة على ​طاولة الحوار​ الوطني وسبق له أن تقدّم قبل انتخابه رئيساً للجمهورية بمشروع يتناول فيه رؤيته لهذه الاستراتيجية".