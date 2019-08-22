"الجمهورية" هدّد الرئيس الإيراني حسن روحاني، بأنه في حال توقفت صادرات إيران النفطية فإن الممرات المائية الدولية لن تنعم بنفس القدر من الأمان الذي كانت عليه قبل ذلك. وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أمس، انضمام بلاده إلى القوة البحرية بقيادة الولايات المتحدة لتأمين الملاحة في الخليج وسط أجواء التوتر المتصاعد بين واشنطن والخليج.

لفت نائب وزير المالية اليونانية أمس أن الناقلة الإيرانية التي أثارت أزمة دبلوماسية بين طهران وواشنطن ولندن، كبيرة جداً بحيث لا يمكنها الرسو في اليونان.

أفاد وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف أن طهران ستعمل على تسريع النظر قضائياً في مسألة ناقلة النفط البريطانية.

"الجمهورية" أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس أن روسيا مهتمة باستعادة العلاقات كاملة التنسيق مع الاتحاد الأوروبي، متوقعاً من القيادة الجديدة إظهار موقف بنّاء تجاه ذلك، ومشيراً إلى انتهاء العمل في القسم الفلندي من مشروع الغاز "التيار الشمالي 2". وأضاف أن روسيا تشعر بخيبة أمل إزاء ما تراه من واشنطن في ما يتعلق باختبار الصواريخ كما أن بلاده ستتخذ خطوات مماثلة رداً على تصرفات الولايات المتحدة تجاه اختبار الصاروخ الجديد.

"النهار" أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إرجاء لقاء مقرر مع رئيسة الوزراء الدانماركية ميتي فريديركسن بسبب رفضها بيع جزيرة غرينلاند للولايات المتحدة. وصرّح ناطق باسم البيت الأبيض بعد لحظات من سلسلة تغريدات كتبها الرئيس الأميركي بأن زيارة ترامب المقرّرة مطلع أيلول ألغيت حالياً.

"النهار" صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأنه سيجري محادثات مع مسؤولين إيرانيين قبل قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى وسيقدم اقتراحات للمساعدة في تهدئة التوتر بين واشنطن وطهران شرط أن تلتزم إيران بالاتفاق النووي ومفاوضات أوسع في شأن قضايا أخرى.

"الجمهورية" أعلنت الشرطة الهندية أمس، مقتل شرطي وأحد المتمردين في أول مواجهة مسلّحة في كشمير منذ أن جرّدت نيودلهي المنطقة من حكمها الذاتي غداة عرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوسط لحل الوضع.

"الجمهورية" أعلن المبعوث الأميركي الخاص لكوريا الشمالية أمس من سيول بأن الولايات المتحدة جاهزة لاستئناف المحادثات الثنائية مع كوريا الشمالية المتوقفة منذ عدة أشهر.

"الشرق الأوسط" شهدت مناطق أفغانية عدة مواجهات دامية بين القوات الحكومية ومقاتلي طالبان أوقعت عشرات القتلى والجرحى من الطرفين، في وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة أنها مستعدة لاستكمال المفاوضات مع حركة طالبان من أجل التوصل إلى اتفاق يتيح للرئيس دونالد ترامب بدء سحب جنوده من أفغانستان.