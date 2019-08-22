النهار/ عباس الصباغ

كتب عن موضوع الثروة النفطية للبنان والنزاع مع إسرائيل حول ترسيم الحدود، مؤكداً موقف لبنان وعدم تقديمه أية تنازلات جديدة لمصلحة إسرائيل.

ونقل عن مصدر أمني قوله إن إسراع الجيش اللبناني في رفع برج مراقبة على بعد 5 أمتار من السياج التقني من الناقورة وتفجير تلك الألغام التي سبق لإسرائيل أن زرعتها كان يهدف إلى قطع الطريق على استمرار قضم تلك المساحة.

الجمهورية/ طارق ترشيشي

سأل إلى متى سيحافظ الوزير جبران باسيل على هدوئه ويتجنب الصدام السياسي مع هذا الفريق أو ذلك؟

ولفت إلى أن باسيل سيركز في المرحلة المقبلة على أمرين وسيقول للحزب "أنا معك للآخر"، وسيعمل على عدم قطع علاقته مع المجتمعين العربي والدولي، وتوقع دخول البلاد في مرحلة تصعيد ومواجهة عنوانها الاستحقاق الرئاسي.

اللواء/ د. عمار مشموشي

دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى أن تترجم رسائله التي بعث بها من مقر الرئاسة الصيفي في بيت الدين إلى خطوات عملية قريباً لكي يستقيم الحكم ويستعيد عافيته بعيداً عن نظرية الرئيس القوى التي أثبتت التجربة الحالية فشلها وعدم جدواها.

نداء الوطن/ غادة حلاوي

أشارت إلى أن الوزير جبران باسيل يعمل من أجل مشروعه السياسي، وان حجره الأساس تحالفه مع "حزب الله" الذي أتى بالعماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية، لافتة إلى أن الذي يساعده في بلورة مشروعه وجوده تحت جناح رئيس الجمهورية وكونه رئيساً لـ"التيار الوطني الحر".