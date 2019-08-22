The Washington Post

أكبر القواعد العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط تزداد حجماً رغم محاولات ترامب لإنهاء "الحروب التي لا تنتهي"

سعت إدارة ترامب إلى سحب جنود أميركيين من مناطق تشهد نزاعات مثل سوريا وأفغانستان ولكن الوضع مختلف تماماً في قاعدة العديد التي تُعد القاعدة الأميركية الأكبر في الشرق الأوسط.

وتنفق السلطات الأميركية مبالغ كبيرة لتحسين هذه القاعدة الجوية الضخمة لكي لا تكون مركزية فحسب بل قاعدة دائمة في قطر.

ويتوخى المسؤولون الأميركيون الحذر بشان اللغة التي يستعملونها لوصف الأعمال التي تجري داخل القاعدة ويصفونها بالتحسينات في حين يعترف المسؤولون القطريون بأنها أعمال توسعة للقاعدة من دون أن يبرز أي إعلان على إرسال المزيد من الجنود إلى القاعدة. أعمال التوسعة التي بدأت يمكن أن تؤمّن مسكناً لجنود بأعداد كبيرة بالإضافة إلى العشرة آلاف جندي المنتشرين فيها حالياً.

وصرّح جنرال أميركي رفيع المستوى خلال مقابلة أن الولايات المتحدة تواجه خمس تحديات كبرى حالياً وهي النزاع في أفغانستان والتوترات مع إيران والتهديد الذي يشكله فلول تنظيم "داعش" في سوريا والعراق والوضع المقلق في شمال سوريا حيث تسيطر القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة إضافة إلى الحرب في اليمن حيث تدعم الولايات المتحدة التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية.

والجدير بالملاحظة هو أن قطر لم تسمح بأعمال التوسعة فحسب بل تؤمّن التمويل اللازم للأعمال وتدير أعمال البناء التي تصل كلفتها إلى حوالى 1،8 مليار دولار.

The Guardian

جونسون وماكرون سيجريان محادثات "صريحة" حول "بريكست" في باريس

سيلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال غداء عمل "صريح" الخميس بعد رفض طلب الأخير بشأن إعادة التفاوض حول اتفاق الانسحاب وشطب عائق الحدود الإيرلندية.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام مراسلين يوم الأربعاء أن بريطانيا شهدت أزمة ديمقراطية بسبب "بريكست" وبأنه سيطلب توضيحات من جونسون حول مقترحاته مع اقتراب انتهاء المهلة النهائية في 31 تشرين الأول.

وقال ماكرون إنه من غير الممكن الموافقة على طلب جونسون بشطب عائق الحدود الإيرلندية الذي تفاوضت بشأنه بريطانيا لمدة سنتين. وأضاف ماكرون أن القيام بذلك سيمنح الاتحاد الأوروبي خياراً غير مقبول بين حماية سوقه الداخلية أو المحفاظة على السلام في إيرلندا.

واعتبر ماكرون أن حماية عملية السلام في إيرلندا الشمالية مسالة أساسية وسيكون علينا مساعدة البريطانيين للتعامل مع هذه الأزمة الديمقراطية الداخلية ولكنه يجب ألا نصبح رهائن لهذه الأزمة أو نستوردها إلى الداخل الأوروبي.

روسيا اليوم

صندوق النقد الدولي: سياسات ترامب لن تؤدي إلى تصحيح العجز التجاري

قال خبراء الاقتصاد بصندوق النقد الدولي، الأربعاء، إن فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية على الصين وإضعاف سعر صرف الدولار من خلال خفض معدلات الفائدة لن يؤدي إلى تصحيح العجز التجاري.

وفي لغة صريحة غير معتادة، بدا رأي الخبراء مستهدفاً الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي طالب باستمرار الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) بخفض أسعار الفائدة لإضعاف سعر الدولار وتحفيز الاقتصاد، بالإضافة إلى فرض مجموعة من الرسوم الجمركية على الصين لخفض العجز الذي يصفه بأنه "سرقة".

وأكدت كبيرة الاقتصاديين في الصندوق، غيتا غوبيناث، أن السياسات الأميركية تأتي بنتائج عكسية ولن تحقق النتائج المرجوة وستؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وحذرت غوبيناث في مدونة بعنوان "ترويض فورة العملات" التي أعدتها بالتعاون مع الباحثين في الصندوق، غوستافو إدلر ولويس كوبيدو، من أنه "من غير المرجح أن يقلل رفع التعرفات الجمركية المتبادل اختلالات الموازين التجارية، لأنه يؤدي بشكل رئيس إلى تحويل التجارة إلى بلدان أخرى".

وأفادت بأنه "بدلاً من ذلك، من المرجح أن تضرّ هذه الخطوات بالنمو المحلي والعالمي لأنها ستضعف ثقة قطاع الأعمال والاستثمارات وستتسبب في اضطراب سلاسل الإمدادات العالمية، وترفع تكاليف المنتجات والمستهلكين".

وأشارت إلى أن أي خطط لإضعاف قيمة العملة الأميركية "من الصعب تنفيذها وستكون غير فعالة على الأرجح"، مضيفة أن ممارسة الضغوط على البنك المركزي لن تحقق ذلك الهدف.

كما حذر معدّو المدونة من أنه "يجب عدم إبداء أهمية كبيرة للرأي القائل إن تسهيل السياسة النقدية سيضعف عملة البلاد بشكل يؤدي إلى تحسن دائم في الميزان التجاري"، مؤكدين أن "السياسة النقدية وحدها لن تؤدي إلى خفض دائم في سعر صرف العملة وهو الأمر الضروري لتحقيق تلك النتيجة خصوصا خلال 12 شهراً".

وفرض ترامب رسوماً جمركية قاسية على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار، كما يعتزم فرض تعرفات جديدة على واردات بقيمة 300 مليار دولار في جولتين في 1 أيلول و15 كانون الأول.

ورغم تحذير صندوق النقد الدولي وغيره من الجهات من أن حرب ترامب التجارية تؤدي إلى تباطؤ النمو العالمي، ومع ظهور مؤشرات على احتمال حدوث انكماش في الاقتصاد الأميركي، إلا أن ترامب ضاعف هجماته على الاحتياطي الفدرالي وعلى الصين.

جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي خفض الشهر الماضي، مرة أخرى، توقعاته للنمو العالمي، وقال إن التوتر التجاري سيجعل من عام 2020 محفوفا بالمخاطر، حيث يمكن أن تؤدي التعرفات إلى زيادة تباطؤ الاقتصاد الصيني.