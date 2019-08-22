الوكالة الوطنية للإعلام

رئيس الجمهورية عرض مع الراعي التطورات: الاقتصاد بند أول في مجلس الوزراء والإرث المالي كبير ونعمل بأقصى جهدنا لحلول المصلحة للجميع

أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الذي استقبله في المقر الرئاسي الصيفي في بيت الدين، أن "الموضوع الاقتصادي سيكون البند الأول في اهتمامات مجلس الوزراء لمواجهة التداعيات التي يحدثها على حياة المواطنين الذين لم يعد في مقدورهم التحمل أكثر".وكان البطريرك الراعي وصل الى قصر بيت الدين، حيث أدت له التحية ثلة من لواء الحرس الجمهوري واستقبله الرئيس عون في مكتبه، واجرى معه جولة افق تناولت التطورات الراهنة ومستجداتها. بعد اللقاء، تحدث البطريرك الراعي إلى الصحافيين، فقال: "أن نكون في بيت الدين يعني أن نكون حيث هناك الصفاء والتاريخ. بالطبع لبعبدا قيمتها ولكن لموقع بيت الدين كمركز رئاسة صيفي قيمته، عدا عن كوننا في منطقة الجبل. وقد كانت الزيارة مناسبة لتهنئة فخامة الرئيس بمجيئه إلى هذا المكان لقضاء عطلته الصيفية، وكذلك لأن وجوده هنا خلق جوا جيدا بعد التشنجات التي حصلت والتي يعرفها الجميع".

وكالة الأناضول

صويلو: من غير الوارد ترحيل السوريين خارج تركيا

شدد وزير الداخلية التركية سليمان صويلو، على أنه من غير الوارد ترحيل السوريين خارج تركيا، وأن المهلة الممنوحة لتسوية أوضاع السوريين في إسطنبول مددت إلى 30 تشرين الأول المقبل. جاء ذلك في لقاء عقده صويلو في إسطنبول مع الصحفيين الأجانب، وفيه أكد "لا يمكن ترحيل السوريين نهائياً ما لم يكن الشخص هو من يطلب العودة طوعاً، تركيا تضع المعايير الدولية في التعامل مع اللاجئين، ومنذ بداية لجوء السوريين عملت تركيا على استراتيجية تسجيلهم وتحديث بياناتهم لاحقاً، ولا تزال العمليات مستمرة".

وكالة أنباء رويترز

تركيا: جميع مواقع المراقبة التابعة لنا في سوريا ستظل قائمة وسنواصل دعمها

قال إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة التركية، إن جميع مواقع المراقبة التركية في سوريا، والتي أقيمت بموجب اتفاق مع روسيا وإيران، ستظل قائمة وإن أنقرة ستواصل تقديم الدعم لها. وتعرض رتل عسكري تركي كان متوجها لأحد مواقع المراقبة قرب بلدة خان شيخون في محافظة إدلب لقصف يشتبه بأن القوات الحكومية السورية هي من نفذته. ونددت دمشق بما قالت إنها محاولة تركية لإنقاذ المعارضة المنهزمة.

وكالة فرنس برس

ميركل تحذّر من بريكست بلا اتفاق قبيل استقبالها جونسون

حذرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، من تداعيات اقتصادية سلبية قد تنجم عن بريكست بلا اتفاق، وذلك قبيل لقائها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي يطالب بإعادة التفاوض مع الاتحاد الأوروبي لكنّه يقول إنّه سيغادر التكتل في 31 تشرين الأول بغض النظر عما يحصل. وأعلنت ميركل أنّ تصوّر الخروج بلا اتفاق، مرفقاً بالتوتر التجاري الدولي، "سيصيبنا بصداع"، في وقت يشهد الاقتصاد الألماني صعوبات. وقالت "لهذا السبب سأناقش بطبيعة الحال مع رئيس الوزراء البريطاني سبل الخروج من دون الكثير من التوتر إذ يجب علينا أن نحارب من أجل نموّنا الاقتصادي".

وكالة أنباء شينخوا

إسرائيل تسمح لأسرى من حماس بالاتصال بعائلاتهم عبر هواتف عامة في السجون

بدأت مصلحة السجون الإسرائيلية في خطوة "استثنائية" السماح لأسرى فلسطينيين ينتمون لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بإجراء مكالمات هاتفية مع عائلاتهم، حسب ما أعلنت الإذاعة الإسرائيلية العامة. وقالت الإذاعة، إن هذه الخطوة تمت بعد موافقة جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" على أن يتم إجراء المكالمات عبر الهواتف العامة المنصوبة في السجون. وتابعت أن الخطوة تأتي "بالرغم من الموقف الإسرائيلي الرسمي الذي يرفض منح تسهيلات لأسرى حماس، ما دامت تحتجز رفات جنديين ومواطنين إسرائيليين" في قطاع غزة.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

ترامب: من الأفضل إعادة روسيا لمجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى.

وقال ترامب في تصريحات للصحفيين، "قضينا وقتاً طويلاً في الحديث عن روسيا في اجتماعات المجموعة دون أن تكون موجودة"، متابعاً "من الأفضل أن تكون روسيا موجودة لنتحدث إليها بشكل مباشر". وأضاف ترامب "نحن نتحدث عن السلام والتجارة في العالم وسيكون الأمر أسهل والمباحثات أسهل لو كانت روسيا موجودة معنا ضمن المجموعة".

ولفت ترامب إلى أن "الرئيس بوتين كان أكثر ذكاء من الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بشأن القرم والحدود وغيرها، وذلك هو ما دفع أوباما لإخراج روسيا من المجموعة".