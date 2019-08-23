اللواء:19/8/2019

اعتزال أشلي كول

أعلن اشلي كول، نجم الكرة الإنكليزية اعتزاله عالم الساحرة المستديرة، الأحد بعد مسيرة حافلة بالإنجازات، واقترابه من الـ 39 عاماً، وأعلن الخبر عبر شاشة شبكة "سكاي سبورتس"، حيث أكد أنه لن يكون له علاقة بكرة القدم كلاعب.

اللواء: 19/8/2019

معاقبة مودريتش

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، عن العقوبة التي ستفرض على لوكا مودريتش، لاعب وسط نادي ريال مدريد، بعد طرده أمام سيلتا فيغو، بعدما نال الكرواتي الدولي البطاقة الحمراء في الدقيقة 56 من زمن المباراة، بعد تدخل قوي على قدم دينيس سواريز.

اللواء: 19/8/2019

خبران ساران لميسي

أصبح النجم الارجنتيني ليونيل ميسي جاهزاً للمشاركة مع ناديه برشلونة خلال مباريات الدوري الاسباني لكرة القدم، بعد تعافيه من الإصابة في ساقه اليمنى. هذا وكشفت تسريبات جديدة، هوية اللاعب الفائز بجائزة الأفضل في قارة أوروبا لموسم 2018-2019 وذكرت صحيفة "توتو سبورت" أن بعض التسريبات كشفت عن فوز ليونيل ميسي نجم برشلونة، بجائزة الأفضل في أوروبا لهذا العام، وأضافت أن ميسي حصل على (252) نقطة، متفوقاً على الهولندي فيرجيل فان دبك مدافع ليوفربول، الذي حل ثانياً برصيد(224) نقطة، وجاء البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، في المركز الثالث برصيد 181 نقطة.

الجمهورية:20/8/2019

ميدفيديف بين الخمسة الأوائل للمرة الأولى

دخل الروسي دانييل ميدفيديف نادي الخمسة الأوائل في تصنيف رابطة اللاعبين المحترفين للمرة الأولى في مسيرته، بعد أن حقق يوم الاحد لقب دورة سينسيناتي الأميركية للماسترز لكرة المضرب.

الجمهورية:20/8/2018

كيز تعود إلى نادي العشر الأوليات

عادت الأميركية ماديسون كيز إلى نادي العشر الأوليات في تصنيف لاعبات كرة المضرب المحترفات، بعد فوزها الأحد بلقب دورة سينسيناتي الأميركية، إحدى دورات البريمير الخمس، فيما حافظت اليابانية ناومي أوساكا على الصدارة على الرغم من انسحابها من الدور ربع النهائي للدورة الأميركية بداعي إصابة في الركبة.

اللواء: 21/8/2019

بوغبا ضحية للعنصرية لاهداره بنالتي الفوز على واندرز

أدان مانشستر يونايتد، الهجوم العنصري الذي تعرض له النجم الفرنسي بول بوغبا، عقب إهداره ركلة جزاء حاسمة في مباراة بالدوري الإنكليزي الممتاز مساء الاثنين خلال التعادل 1-1 مع ولفرهامبتون واندرارز، بعدما سدد كرة أنقذها روي باتريسيو، حارس ولفرهامبتون. وكلف التعادل يونايتد صدارة الدوري، وأسفر عن توجيه إساءات عنصرية من عدة مشجعين للاعب الفرنسي ذي البشرة السمراء.