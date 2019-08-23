TL

جلسة طويلة ومنتجة لمجلس الوزراء في المقر الرئاسي الصيفي، درست ملفات عدة وعينت خمسة أعضاء في المجلس الدستوري وشكلت لجنة برئاسة الرئيس الحريري للبت بالملف الفلسطيني ووافقت على استمرار الجيش اللبناني في العمل مع اليونيفيل.

المنار

بعد أن كتم نبوته الكاذبة لسنوات، خرج الرئيس الأميركي زاعماً أن الله اختاره لأمانة لم يحملها أسلافه. فخلال مؤتمر صحافي عقده فجأة في البيت الأبيض يقول دونالد ترامب "هذه ليست حربي التجارية على الصين، هذه حرب كان يجب أن يخوضها منذ وقت طويل رؤساء آخرون، مستعيراً مصطلحا توراتياً "أنا هو المختار".

nbn

بمعزل عن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته الصيفية في بيت الدين، فإن الجلسة تكتسب أهمية ذات مغزى كونها مؤشراً واضحاً إلى استعادة الحكومة عافيتها وإعادة ترتيب وجدولة أعمالها على المستويات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية.

mtv

مجلس الوزراء في بيت الدين بعد انقطاع طويل عن الاجتماعات، بجدول أعمال خال من الملفات الخلافية، فالتسوية الثنائية استعادت صحتها ووسائل عملها المعتادة وطقوسها فكان الآتي: الوزير جبران باسيل إلى بيت الوسط عشية الجلسة، توافق بالقطعة مع الرئيس الحريري على استكمال تعيينات المجلس الدستوري، مرشح القوات خارج الأسماء الخمسة.

NTV

عقدت كتلة اللقاء الديمقراطي اجتماعاً في كليمنصو، برئاسة جنبلاط وحضور وزيري الصناعة وائل أبو فاعور والتربية والتعليم العالي أكرم شهيب، وتم البحث في كل القضايا الوطنية المطروحة والظروف والمحطات التي مرت بها البلاد أخيراً.

المستقبل

لا شيء.

OTV

اليوم عادت الحكومة إلى العمل مجدداً وأعطت جلسة مجلس الوزراء في بيت الدين انطباعاً جدياً بالاتجاه نحو الإنتاج على غير صعيد.

LBC

أكد الوزير ريشار شاهان قيومجيان أننا نحن ضد ما حصل ولم تطرح علينا الأسماء مسبقاً بما يخص المجلس الدستوري ونأسف لعدم وجود أخلاقية في السياسة.

الميادين

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن بلاده لن تبدأ حرباً في الخليج لكنها ستدافع عن نفسها.

الجزيرة

أكد نائب رئيس هيئة ​الحشد الشعبي​ ​العراقي في بيان، امتلاك الهيئة معلومات دقيقة حول قيام ​الولايات المتحدة​ بإدخال 4 طائرات مسيرة إسرائيلية إلى البلاد، لاستهداف المقرات العسكرية. وذكر جمال جعفر آل ابراهيم المعروف بـ "أبو مهدي المهندس"، أن "لدينا معلومات وخرائط وتسجيلات عن جميع أنواع الطائرات الأميركية، متى أقلعت ومتى هبطت وعدد ساعات طيرانها في العراق".

العربية

أعلنت وزارة الخارجية التركية أن أنقرة اتفقت مع واشنطن على إقامة مركز عمليات مشترك لإدارة التوترات بين المسلحين الأكراد والقوات التركية في شمال سوريا.