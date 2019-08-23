لبنان الحر

اعتبر حزب "القوات اللبنانية" في بيان، في الذكرى السادسة لتفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس، أنه "لطالما دفعت طرابلس الثمن الأكبر في الدفاع عن الخيارات اللبنانية الوطنية، وما تفجيرا مسجدا السلام والتقوى إلا انعكاس لضريبة دم مستمرة يدفعها المواطن الطرابلسي".

صوت لبنان

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن "الطوائف نعمة للبنان، وكذلك الاغتراب اللبناني في كل قارات العالم يمثل نعمة وطنية واقتصادية، وهو الاحتياط الإنساني والاستراتيجي للبنان وللبلدان التي ينتشر فيها اللبنانيون. وكما أقول دائماً المغتربون اللبنانيون هم قرش لبنان الأبيض الذي يجب أن يحافظ عليه ويستثمر فيه في المحطات الحالكة التي قد تواجه الوطن، ويا للأسف نحن عرضة لمثل هذه المحطات الآن، لكن الأمل والرهان يبقى على اللبنانيين مقيمين ومغتربين لتجاوز هذه المحطات، وهم اثبتوا دائماً أنهم خير من يؤتمن على حمل رسالة للبنان مقيماً ومغترباً".

radio orient

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي، وزير الصناعة وائل أبو فاعور، وعرض معه الأوضاع العامة وشؤوناً عائدة لوزارته.

اذاعة النور

عقدت كتلة "الوفاء للمقاومة" اجتماعها الدوري بمقرها في حارة حريك، بعد ظهر اليوم، برئاسة النائب محمد رعد ومشاركة أعضائها وأصدرت بعده بياناً اعتبرت فيه أن "يوم الخامس والعشرين من آب، هو يوم وطني بامتياز، لأن لبنان بجميع مناطقه واللبنانيين بكل أطيافهم واتجاهاتهم، قد شكلوا الحاضنة الشعبية والرسمية للجيش وللمقاومة من أجل تحرير جرود البلاد الشرقية من الإرهاب التكفيري وجماعاته المسلحة التي كانت تهدد أمن واستقرار الوطن وأبنائه وتتوعد بإقامة إمارة لها تمتد سيطرتها إلى الساحل الشمالي اللبناني في سياق المشروع الأميركي التخريبي الذي كان يستهدف في تلك الفترة سوريا ولبنان معاً".

صوت المدى

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وزير العدل القاضي ألبرت سرحان وعرض معه عمل الوزارة والتعيينات المرتقبة في عدد من المراكز الشاغرة فيها.