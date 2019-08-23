"النهار" نقلت وكالة الأنباء العربية السورية سانا عن مصدر في وزارة الخارجية أنه فتح معبر إنساني في منطقة صوران في ريف حماه الشمالي بحماية قوات الجيش العربي السوري والهدف منه هو تمكين المواطنين الراغبين في الخروج من المناطق الخاضعة لسيطرة الإرهابيين في ريف حماه الشمالي وإدلب الجنوبي.

"الشرق الأوسط" قالت وكالة أنباء الأناضول التركية أمس، إن قوات الجيش السوري فتحت النار على نقطة المراقبة الثامنة قرب خان شيخون وأفادت بعدم وقوع خسائر بشرية.

"الجمهورية" ذكرت وكالة الأناضول التركية أن الجيش التركي أرسل أمس، تعزيزات عسكرية جديدة تضمنت آليات ومدرعات وذخائر قادمة من مختلف مناطق تركيا إلى نقاط المراقبة التابعة لها في محافظة إدلب شمال غرب سوريا وسط تصاعد التوتر في المنطقة بين القوات التركية والسورية.

"الجمهورية" رحب الكرملين بسيطرة الحكومة السورية على خان شيخون وقال المتحدث باسمه ديميتري بيسكوف إن الرئيس التركي والروسي قد يجريان اتصالاً هاتفياً خلال الأيام المقبلة.

"الجمهورية" يستضيف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الروسي والإيراني في قمة أنقرة لبحث المسألة السورية في 16 أيلول.

"الشرق الأوسط" تجددت المواجهات بين الجيش الوطني والقوات الموالية لحكومة فائز السراج لمنطقة الرملة خلف مطار طرابلس حيث يسعى المسلحون إلى فتح طريق تسمح لها باستعادة السيطرة على المطار الدولي المهجور في العاصمة وقطع إمدادات الجيش ومحاصرته.

"الشرق" أعلنت وزارة الخارجية الأميركية رصد جوائز تصل قيمتها إلى 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن عدد من قادة تنظيم داعش الإرهابي.

"الجمهورية" أعلن الحشد الشعبي العراقي أمس أن قواته استهدفت طائرة استطلاع لم يكشف هويتها حلقت فوق أحد مقراته قرب بغداد.

"الجمهورية" أفاد مصدر في السلطة المحلية اليمنية بوصول قوات سعودية أمس إلى محافظة شبوه جنوب شرق اليمن لاحتواء التوتر بين المجلس الانتقالي الجنوبي والجيش اليمني.