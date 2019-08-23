النهار/ رضوان عقيل

قال إن الرئيس سعد الحريري لم يخف انزعاجه من بعض المواقف التي رافقت زيارته الأخيرة إلى واشنطن من جراء التشكيك بالدور الذي يضطلع به على الصعيدين السياسي والاقتصادي بغية تحصين لبنان أمام سيل من الأزمات التي يعانيها.

ولفت إلى أن الرئيس الحريري مستمر في مساعيه الإيجابية والإنتاجية وأن مصلحة البلد تبقى لديه فوق كل الاعتبارات.

الجمهورية/ شارل جبور

أشار إلى أن الوزير جبران باسيل سيجد نفسه مضطراً إلى عدم التراجع عن تأييده سلاح "حزب الله" من أجل أن يحافظ على فرصة تأييده رئاسياً.

وسأل كيف سيتصرف باسيل إزاء معادلة "حزب الله" الجديدة "ما لي لي وما لك لي ولك"، خصوصاً أن الحزب وضعها في زمن العماد ميشال عون قبل وصوله إلى الرئاسة؟

الديار/ حسن سلامة

رأى أن الحملة الأخيرة حول تضخيم التهريب على المعابر بين لبنان وسوريا ليست بريئة ويتعمد البعض تضخيمها توازياً مع العقوبات الأميركية على سوريا على خلفية جملة أمور منها أن هذه الأطراف تدفع باتجاه تدويل الحدود ما بين لبنان وسوريا لاستقدام قوات دولية أو قوات متعددة الجنسيات والحؤول دون أي تواصل رسمي بين الحكومتين اللبنانية والسورية.

وسأل لماذا استهداف المؤسسة العسكرية بعد قيام الجيش بالإجراءات المطلوبة لوقف التهريب؟

نداء الوطن / غادة حلاوي

كشفت عن أن الأميركيين أبلغوا الرئيس سعد الحريري خلال وجوده في واشنطن عن أن هناك لائحة عقوبات ستصدر وستتضمن مزيداً من أسماء مسؤولين في حزب الله، وأسماء لمسؤولين مسيحيين وستطاول أيضاً عدداً من البنوك التجارية التي تدعي واشنطن أن "الحزب" يتعامل معها.

وأشارت إلى أن الأميركيين قدموا عرضاً للبنان مؤلف من شقين يتعلق بترسيم الحدود اللبنانية مع إسرائيل ويتحدث الشق الأول عن الاستعانة بلجنة ثلاثية مؤلفة من "اليونيفيل" وممثلين اثنين عن الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي لترسيم الحدود البرية، أما الشق الثاني فيقوم على تشكيل لجنة ثانية من "اليونيفيل" وفريقين اقتصاديين من لبنان وإسرائيل لتحديد الحدود البحرية.

ونقلت عن مصادرها قولها إنه اذا لم يوافق لبنان على العرضين فالاتجاه هو نحو مزيد من العقوبات الأميركية وأن الأميركيين لمحوا إلى تحميل الرئيس بري مسؤولية توقف مفاوضات ترسيم الحدود.