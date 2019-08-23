The Washington Post

حركة "طالبان" ما زالت تنكر أن تنظيم "القاعدة" هو المسؤول عن هجمات 11 أيلول حتى خلال محادثات السلام الأفغانية

تخوض الولايات المتحدة محادثات سلام مع حركة "طالبان" في أفغانستان يمكن أن تؤدي إلى انسحاب عدد من الجنود الأميركيين من أفغانستان مقابل تخلي "طالبان" عن تنظيم "القاعدة".

إلا أن الناطق باسم طالبان زعم في مقابلة هذا الأسبوع أن تنظيم "القاعدة" لم يكن المسؤول عن هجمات 11 أيلول في العام 2001 والتي استهدفت الولايات المتحدة ما أدى إلى قيام الولايات المتحدة باجتياح أفغانستان ليندلع نزاع دام لحوالى عقدين من الزمن.

وقال سهيل شاهين لشبكة "سي بي إس" خلال مقابلة أجريت معه في قطر "لم يُعرف من المسؤول عن هجمات 11 أيلول وإذا أعطونا أي دليل على ذلك فنحن مستعدون للبحث".

هذه المزاعم لا تنحصر بمجموعات مثل "طالبان" وقد قال الرئيس الأفغاني السابق والمدعوم من الولايات المتحدة حميد قرضاي إنه من المعلوم أن هجمات 11 أيلول لم يُخطط لها في أفغانستان وأضاف أن تنظيم "القاعدة" ليس إلا أسطورة وذلك خلال مقابلة أجرتها معه قناة الجزيرة في العام 2015.

إلا أن تصريحات شاهين ونكرانه لتورّط "القاعدة" يترافق مع انطلاق مباحثات السلام من جديد بين "طالبان" والولايات المتحدة.

The Washington Post

غابة الأمازون تحترق وبولسونارو يقول إن منتقديه يشعلون الحرائق للإساءة إلى صورته

الدخان يغطي مدينة ساو باولو وهي أكبر مدينة في النصف الغربي للكرة الأرضية محوّلاً نهارها إلى ليل في وقت يستخف فيه الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو بحجم الأزمة رغم كونه الشخص الأول القادر على لجم الحرائق التي تجتاح غابات الأمازون. وقال بولسونارو رداً على الانتقادات التي طالته بسبب عدم الجدية في معالجة أزمة الحرائق إن مفتعلي الحرائق يحاولون من خلالها الإساءة إلى صورته حول العالم. واتهم بولسونارو منظمات غير حكومية بإشعال الحرائق من أجل لفت الانتباه ضد حكومة بولسونارو.

وقال الرئيس البرازيلي أمام مراسلين "إن الحرائق أشعلت في مواقع استراتيجية مع انتشار صور لمنطقة الأمازون بالكامل فمن أين أتت هذه الصور؟ كل الأدلة تؤشر إلى أنه ثمة أشخاص قصدوا تلك الأماكن للتصوير ثم أشعلوا الحرائق.

نتيجة لهذه الحرائق أصبحت غابة الأمازون مهددة أكثر من أي وقت مضى مع تنامي القطاع الغذائي وتزايد أعمال إزالة الغابات والتغيّر المناخي.

روسيا اليوم

تقرير: العالم على أعتاب أزمة غذاء تهدد 800 مليون شخص

حذر المجلس الحكومي الدولي لشؤون التغيّر المناخي (IPCC)، من أن تغيّر المناخ سيؤدي إلى أزمة غذائية على نطاق عالمي.

ونشر المجلس تقريراً من 1400 صفحة، استعرض فيه تأثير التغير المناخي على النظام الغذائي العالمي.

وأشار التقرير إلى أن نصف سكان آسيا يعتمدون على المياه التي تعتبر ثلوج الهيمالايا مصدرها. وتتسم تلك الثلوج بأهمية حيوية بالنسبة إلى الزراعة، لكنها تذوب حالياً بوتائر قياسية، وفي حال عدم اتخاذ إجراءات جذرية للحفاظ عليها، قد تزول من الوجود خلال فترة قياسية، ما سيتسبب بأزمة غذائية لـ 800 مليون نسمة.

أما منطقة الشرق الأوسط، فيهدد التصحر الزراعة فيها، وخاصة سوريا والعراق. وقد تتحول مناطق شاسعة إلى أرض غير صالحة للزراعة على الإطلاق. وتهدّد هذه الظاهرة أيضاً أوروبا الجنوبية والصين والولايات المتحدة.

ويشير العلماء إلى أن ارتفاع الحرارة بدرجة واحدة يؤدي إلى تقلص إنتاج الحبوب بنسبة 10%. وفي ظل الوتائر الحالية لارتفاع درجات الحرارة عالمياً، سيتقلص إنتاج الحبوب بنسبة 40% مع نهاية القرن الحالي.

واستنتج التقرير أن التغير المناخي سيزيد من مؤشرات المجاعة وسوء التغذية ونقص النمو عند الأطفال.