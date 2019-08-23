وكالة الأناضول

ماكرون: نحتاج رؤية واضحة بخصوص "بريكست" خلال ثلاثين يوماً

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى رؤية واضحة خلال ثلاثين يوماً المقبلة، بخصوص خروج بريطانيا من الاتحاد "بريكست".

وأضاف ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الخميس، من أمام قصر الإليزيه في العاصمة باريس، أن بلاده تركز خلال التفاوض بخصوص "بريكست" على الاستقرار في إيرلندا وسلامة السوق المشتركة الأوروبية.

من جهته، أكد جونسون، على ضرورة خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي مع حلول 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وعلى ضرورة حماية مصالح الشعب والشركات البريطانية.

وكالة أنباء رويترز

وزيرة خارجية النروج تدرس الرد على مقترح أميركا لقوة بحرية في الخليج

قالت وزيرة الخارجية النرويجية إينه إريكسن سوريدي يوم الخميس إنها تدرس كيفية الرد على مقترح أميركي لتشكيل مهمة دولية لحماية الملاحة في الخليج.

وفي كلمة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الإيراني محمد جواد ظريف، قالت الوزيرة إن الحكومة تدرس "عدداً من الإجراءات المختلفة" وستقيم الوضع بناء على المعلومات التي جمعتها.

وكالة فرنس برس

ايران تكشف عن منظومة دفاع صاروخية محلية الصنع

كشفت إيران الخميس عن منظومة دفاع صاروخية جديدة بعيدة المدى محلية الصنع فيما تتصاعد الخلافات بين طهران وواشنطن.

وصرح مسؤولون إيرانيون سابقاً أن "باور 373" هي أول منظومة صواريخ دفاعية بعيدة المدى تطورها إيران محلياً.

وبدأت إيران في صنع منظومة "باور 373" (وتعني الإيمان) بعد تعليق شراء منظومة "أس-300" الروسية في 2010 بسبب العقوبات الدولية.

وشارك الرئيس الإيراني حسن روحاني في حفل الكشف عن منظومة الصواريخ أرض-جو المتنقلة، وأمر بإضافتها إلى شبكة الدفاع الصاروخي الإيرانية، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وكالة أنباء شينخوا

مسؤول صيني يدعو الولايات المتحدة إلى وقف مبيعات الأسلحة لتايوان فوراً

دعا متحدث باسم مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني اليوم (الخميس) الولايات المتحدة مجدداً إلى وقف مبيعات الأسلحة إلى تايوان فوراً والامتناع عن دعم قوى "استقلال تايوان" الانفصالية.

وأدلى المتحدث ما شياو قوانغ بالتصريحات رداً على سؤال بشأن بيع الولايات المتحدة طائرات مقاتلة طراز "إف - 16" في التايوان.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين: روسيا مستعدة لتطوير العلاقات مع موزمبيق

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن بلاده مستعدة لتطوير العلاقات مع موزمبيق في جميع المجالات، وأن هناك إمكانية للتعاون الاقتصادي.

وقال بوتين خلال لقائه مع رئيس موزمبيق، فيليب نيوسي "نحن على استعداد لتطوير العلاقات بين بلدينا في جميع المجالات. أنا على ثقة من أن زيارتكم ستكون قوة دافعة جيدة لتطوير العلاقات بين دولتينا".

وأضاف الرئيس الروسي أنه "في ما يتعلق بالخطط التجارية والاقتصادية، فهي متواضعة إلى حد كبير، لكن توجد آفاق جيدة للتنمية. هناك قضايا تتعلق بوضع المنطقة، مع حل عدد من المشاكل الحادة التي يتم تسويتها في مختلف مناطق العالم اليوم".