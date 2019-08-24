TL

وفي مؤشر نفطي وافقت وزيرة الطاقة على نتيجة المناقصة الدولية التي ستقوم بنتيجتها السفينة المخصصة بحفر اول بئر في البلوك رقم 4 مشيرة الى ان وفد الشركة المعنية سيزور لبنان الاسبوع المقبل لبدء التحضيرات.

المنار

لبنان الذي يئن من الاوجاع السياسية والاقتصادية، يعيش جميل الذاكرة مع نصر الجرود، يوم سطرت معادلاته الذهبية من جيش وشعب ومقاومة تحريرا ثانيا اراح البلاد والعباد من ارهاب اسود زرعه الاميركي والصهيوني وبعض العرب خنجرا في الخاصرة اللبنانية.

ومن ذاكرة تلك الايام التي تختزن الكثير من حكايا البطولات، يروي رئيس وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا للمنار بعضا من توجيهات الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في تلك الايام، وهو الحاضر دوما مع المجاهدين في كل الميادين ..

nbn

منعا لكل التحليلات والتأويلات معطوفة على ما ذكرته الصحف اليوم عن موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري، من تعيين أعضاء المجلس الدستوري في مجلس الوزراء، أوضح المكتب الإعلامي للرئيس بري أنه بالفعل حصل إتفاق في المجلس النيابي عند إنتخاب القسم الأول من أعضاء المجلس على أن يكون الماروني الثاني من حصة القوات، وقبل جلسة مجلس الوزراء حاول رئيس المجلس تنفيذ هذا الإتفاق العام فلم يستطع لتراجع الآخرين عنه وهو طلب من القوات إختيار مسيحي آخر الأمر الذي لم يقدم عليه في مجلس الوزراء.

mtv

اليوم وبعد سنوات طويلة على غياب البشير كم نشعر ان اغتياله شكل اغتيالا لمشروع لبنان القوي والجمهورية القوية. كم نشعر ان غيابه المأساوي والموجع عمق المأساة اللبنانية وزاد اوجاع اللبنانيين. يكفي أننا وبعد غيابه نبحث عن الدولة القوية فلا نجد الا الضعف والاهتراء. نريد الدولة العادلة فلا نجد الا دولة العدالة المعلقة. نطلب دولة القانون فنجد ان حكام آخر زمان انتخبوا وعينوا مجلسا دستوريا من عشرة اعضاء، خمسة منهم لا علاقة لهم بالقانون الدستوري، ولأننا في دولة حكام آخر زمان فلا نتعجب اذا كانت اهتماماتنا في 23 آب 2019 هي الآتية: الاهتمام الاول تصنيف لبنان الائتماني وفق "ستاندرد اند بورز" و "فيتش".

NTV

أحكمت دمشق السيطرة على خان شيخون فسلك أوغلو باشا الممر الآمن إلى بيروت، زيارة مولود تزامنت ودخول إبطال الألقاب الموروثة من العهد العثماني ، حيز التنفيذ بمذكرة صدرت عن رئاسة مجلس الوزراء وأول الملتزمين كان جبران باسيل، الذي رحب بضيفه قائلا " ملفيت" أهلا بك في بيروت.

المستقبل

لا شيء.

OTV

لو لم نكن في لبنان، البلد الذي يمارس فيه كثيرون السياسة من باب تهشيم انجازات الآخرين لا الاستفادة منها، لكان مضمون هذه التغريدة للوزيرة ندى بستاني كفيلا وحده بإدخال عهد الرئيس ميشال عون تاريخ لبنان من الباب العريض، بوصفه الرئيس الذي أدخل لبنان، بالقول والفعل معا، في نادي الدول النفطية، وشرع باب الأمل واسعا بمستقبل أفضل، حتى لو لم يذكر اي انجاز آخر من اللائحة الطويلة، وفي مقابل السلبيات التي يعمل البعض باستمرار على تعميمها وطنيا في اكثر من مجال.

LBC

على جدول أعمال مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت أمس بند حمل الرقم سبعة، وفيه: " إقتراح قانون يرمي إلى إلغاء الألقاب " ... مر إقتراح القانون ... الخبر ليس في مروره بل في أن هذا القرار متخذ منذ نحو ربع قرن، وتحديدا في جلسة لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس الراحل الياس الهراوي إذ اتخذ قرار حمل الرقم 36، تاريخ 16 تشرين الأول 1997، يقضي بإلغاء الألقاب ...

الميادين

لفتت المستشارة الرئاسية السورية ​بثينة شعبان​ إلى أن "​تركيا​ برهنت خلال المرحلة الأخيرة أنها تساند وتسلح الإرهابيين"، مشيرةً إلى أن "تركيا لم تلتزم باتفاقات أستانة وحولت نقاط المراقبة مواقع لنقل الأسلحة واحتلال جزء من ارضنا".

الجزيرة

دعا وزير الخارجية التونسي، ​خميس الجهيناوي​ إلى "وقف الحرب المشتعلة في ​ليبيا​"، مشددا على "ضرورة حل الأزمة فيها سياسيا والتمسك بالحوار"، مؤكدا "حرص تونس على مساعدة الليبيين في تخطي خلافاتهم والتوجه نحو الحل السلمي عبر المباحثات السياسية، بدل التوجه نحو المواجهات العسكرية، مشيرا إلى أنه "ليس هناك أي إمكانية لفرض الحل العسكري في ليبيا".

العربية

أعلنت ​وزارة الدفاع​ الإيرانية عن "إنتاج ​صواريخ​ متطورة وعالية الدقة لم يتم الإعلان عنها ويجري اختبارها لمفاجأة العدو بها"، مشيرةً إلى أن "​تركيا​ ترصد بصورة يومية ومستمرة تحركات الأميركيين"، مشيرةً إلى "إننا قمنا بتصنيع أسلحة فعالة وسلمناها للقوات المسلحة، ونحن اليوم من يدير المشهد وأثبتنا ذلك في الميدان".