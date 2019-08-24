لبنان الحر

نظمت مصلحة المهن المجازة في حزب "القوات اللبنانية" عشاءها السنوي الأول لمناسبة مرور سنة على تأسيسها، برعاية رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ممثلا بالنائب أنطوان حبشي، في حضور الأمينة العام لحزب "القوات" شانتال سركيس، والنواب فادي سعد، وشوقي الدكاش، وبيار بو عاصي. وحمل اللقاء شعار "إنسان واحد، قضية واحدة في كل زمان ومكان".

صوت لبنان

استقبلت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن في الخامسة والنصف من بعد ظهر يوم أمس، وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو والوفد المرافق وعقدت معه مباحثات استمرت ساعة لم يشأالوزير التركي على اثرها الادلاء بأي تصريح .

radio orient

عقد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، مساء يوم أمس في السراي الحكومي، اجتماعًا مع المدير العام لبرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي ايمانويل نيرينكيندي والمدير الاقليمي للبنك ساروج كومار جا، في حضور وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، المستشارين الدكتور نديم المنلا والدكتور غازي يوسف وهزار كركلا.

اذاعة النور

استقبل وزير الدفاع الياس بو صعب أعضاء لجنة موازنة الجيش اللبناني وخلال الاجتماع، تمت مناقشة بنود موازنة الجيش للعام 2020.

صوت المدى

استقبل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، وتم البحث في تطوير العلاقات بين لبنان وتركيا والتطورات والاوضاع في المنطقة وملف النازحين السوريين.