وصف وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف محادثات مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بأنها جيدة، وأكد أن مقترحات ماكرون لمحاولة احراز تقدم في الازمة المتعلقة بالاتفاق النووي الإيراني تسير في الاتجاه الصحيح.

أعلنت السلطات الإيرانية عن احباطها مؤامرة جديدة مناهضة للثورة في ثاني أكبر مدن البلاد مشهد.

قال مسؤول فرنسي لوكالة "رويترز" أنه من المهم أن تظل القوى الأوروبية الثلاث الموقعه على الاتفاق النووي في عام 2015 مجتمعة في شأن الملف الإيراني.

أكد مصدر دبلوماسي بريطاني أمس، أن حكومة رئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون لن تغير دعمها للاتفاق النووي مع إيران.

"الجمهورية" أكد العميد قاسم تقى زاده نائب وزير الدفاع الإيراني أن بلاده ترصد بصورة يومية ومستمرة بتحركات الأميركيين، مضيفاً أن إيران تمتلك صواريخ عاليه الدقة لم تكشف عنها أمام الإعلام ونخبىء العديد من منجزاتنا العسكرية لنفاجىء بها العدو.

"الجمهورية" إنطلقت أول محطة نووية عائمة في العالم طورتها روسيا برحلتها أمس، لعبور 5 الآف كيلومتر في القطب الشمالي، من مورمانسك الروسية في اتجاه أقصى الشرق.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس، أنه يأمر الشركات الأميركية بايجاد بديل عن الانتاج في الصين، ووعد بالرد في فترة بعد الظهر على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها بكين أمس.

تنطلق اليوم في منتجع بياريتز (جنوب غربي فرنسا) قمة مجموعة السبع للدول الغربية مع اليابان أي قمة الدول الصناعية السبع الكبرى وستكون المبادرة التي قدمتها فرنسا تحت عنوان: خفض التصعيد في الخليج مادة النقاش بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والفرنسي ايمانويل ماكرون.

دعت الأمم المتحدة وفرنسا، أول من أمس، بإلحاح الرئيس البرازيلي إلى التحرك لحماية غابات الأمازون.

أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مساء أول من أمس، أن الحرائق في الامازون تمثل ازمة دولية ودعا إلى مناقشة هذه المسألة خلال "قمة السبع".