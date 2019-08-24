تمكنت قوات النظام السوري أمس، من تطويق نقطة المراقبة التركية في بلدة مورك الواقعة جنوب محافظة ادلب، بعد إحرازها المزيد من التقدم الميداني في المنطقة على حساب الفصائل المتطرفة والمعارضة.

أعلنت القيادة العامة لقوات النظام في بيان التصميم على تطهير كامل الجغرافيا السورية من الارهاب.

أوردت صحيفة الوطن السورية ان التطورات الميدانية التى فرض ورسم الجيش العربي السوري اخيرًا خريطة جديدة لها في ريفي حماة الشمالي وريف ادلب الجنوب املت ايجاد نسخة معدلة من اتفاق سوتشي.

اتفق الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب اردوغان على تكثيف جهودهما المشتركة بشأن سوريا وفق بيان الكرملين ويستضيف الرئيس التركي نظيريه الروسي والايراني في انقرة في 16 أيلول لبحث الوضع في سوريا.

قال وزير الخارجية التركية مولود جاويش اوغلو ان بلاده لا تعتزم اخلاء نقطة مورك، مشيرًا إلى أن قوات بلاده ليست معزولة.

قال مدير المرصد لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن ان المسافة التي تفصل قوات النظام السوري عن القوات التركية لا تتخطى 200 متر.

اصيب 70 فلسطينياً بنيران اسرائيلية أمس، خلال مواجهات اندلعت على حدود قطاع غزة.

افادت مصادر أمنية تونسية أمس، بأنه تم ايقاف المرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي بعد صدور أمر بحبسه.

أكد مجلس الامن الوطني العراقي تطبيق قرار الغاء الموافقات الخاصة بتحليق جميع انواع الطيران في الاجواء العراقية الأّ بموافقة القائد العام للقوات المسلحة أو من يخوله اصوليًا.

استدعى وزير الخارجية العراقية محمد على الحكيم القائم بأعمال السفارة الاميركية في بغداد واوضح له ان العراق يضع كل الخيارات الدبلوماسية والقانونية في مقدمة اولوياته لمنع أي تدخل خارجي في شأنه.

أعرب مسؤول كبير لصحيفة نيويورك تايمز عن امتعاضه من هجمات منسوبة لاسرائيل نفذت في العراق، مؤكدًا ان تل ابيب تتجاوز الحدود ما قد يسفر عن انسحاب الجيش الأميركي من البلاد.

ونشرت نيويورك تايمز تقريرًا أكد فيه خبير استخباراتي في شؤون الشرق الاوسط ان تل ابيب كانت مسؤولة عن هجوم جوي نفذ في 19 تموز الماضي شمال بغداد ضد قاعدة استخدمها الحرس الثوري الايراني لنقل الاسلحة إلى سوريا.