النهار/ سركيس نعموم

توقع ان تكون الفيديرالية في النهاية صيغة النظام السوري بعد انتهاء الحرب، متسائلاً عن انعكاسات الفيديرالية السورية على لبنان ما بعد انتهاء حرب سوريا وولادة نظام إقليمي جديد في هذه المنطقة؟

ودعا الدولة اللبنانية إلى التأكيد من قيام بعض اللبنانيين بشحن مئات الحاويات إلى مرفأي طرطوس واللاذقية ثم يدخلونها لبنان عبر المعابر الغير الشرعية.

النهار/ سابين عويس

اعتبرت ان المخاوف التى اثارتها مسألة تصينف لبنان على يد الوكالة الدولية الائتمنانية ستاندرد اند بورز دفعت رئيس الجمهورية الى التحرك لامساك زمام الامور خوفاً من انهيار البلاد كاشفة عن ان تصنيف لبنان على يد وكالة اخرى هي "فيتش" جعلته يهوى إلى مرقبة "الخردة".

وقالت ان لبنان لم يعد يملك ترف الوقت للبحث والدرس والمطلوب ارسال اشارات جديه يقيد الثقة بلبنان.

الجمهورية/ طارق ترشيشي

أشار إلى ان الأميركيين في حال عدم اجراء الحكومة اللبنانية الاصلاحات التي نصحوا بها، لن يترددوا في وضع من يتأخر أو يعرقل هذه الاصلاحات "على الللائحة السوداء" لديهم.

ولفت إلى أن لبنان وفي ضوء زيارة الرئيس سعد الحريري إلى واشنطن وتجميد تصنيفه الائتماني عند درجة (-B) لمدة 6 اشهر تجاوز قطوع الانهيار ولكن إلى مدة معينة.