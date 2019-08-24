وكالة الأناضول

جليك: المنطقة الآمنة في سوريا ستكون ممرًا للسلام

قال متحدث حزب العدالة والتنمية التركي (الحاكم) عمر جليك، إن المنطقة الآمنة في سوريا ستكون ممرًا للسلام، وستساهم في وقف تدفق المهاجرين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده جليك، بالعاصمة أنقرة. وشدد جليك، على ضرورة أن تكون المنطقة الآمنة تحت سيطرة تركيا، وألا يتواجد فيها عناصر تنظيم "ي ب ك/ ب ي د" الإرهابي.

وحول أنشطة التنقيب التركية شرقي المتوسط، أوضح جليك، أن "وجود تركيا شرقي المتوسط يتوافق مع كل بند من بنود القانون الدولي".

وكالة أنباء رويترز

بريطانيا لن تغير على الأرجح موقفها من الاتفاق الإيراني في اجتماع السبع

استبعد مصدر دبلوماسي بريطاني أن تغير بلاده نهجها فيما يتعلق بالاتفاق النووي مع إيران رغم الاجتماع الذي سيعقده رئيس الوزراء بوريس جونسون مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال الدبلوماسي قبل قمة زعماء مجموعة السبع في مدينة بياريتس الفرنسية حيث سيلتقي جونسون وترامب إن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 هو أفضل وسيلة لضمان عدم حيازة إيران أسلحة نووية.

وقال "ندعم بقوة خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق الإيراني) ونرى أن من الأهمية بمكان ألا تمتلك إيران سلاحًا نوويًا".

وتابع قائلا "من المهم أن يستمر الاتفاق ولا أظن أنكم ستجدون أي تغير في موقف الحكومة البريطانية".

وقال المصدر إن من الضروري أن تلتزم إيران بالاتفاق التزامًا تامًا، مضيفًا أن جونسون سيستمع لموقف الولايات المتحدة لكن لن يحدث تغيير جذري في النهج القائم.

وكالة فرنس برس

ماكرون التقى ظريف قبل قمة مجموعة السبع في محاولة لانقاذ الاتفاق النووي

أستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قبل محادثات سيجريها مع نظيره الأميركي دونالد ترامب خلال قمة مجموعة السبع في نهاية الأسبوع، في محاولة لانقاذ الاتفاق النووي المبرم مع طهران.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية بعد الظهر أن اللقاء "انتهى" من دون مزيد من التفاصيل.

وأوضح ماكرون الأربعاء أنه يريد "اقتراح أمور" من أجل محاولة إعادة طهران إلى احترام الاتفاق الذي أضعفه انسحاب الولايات المتحدة منه.

وكالة أنباء شينخوا

روسيا تناشد الأوروبيين الانتباه إلى انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى وتحذر من سباق تسلح جديد

ناشد نائب مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة الدول الأوروبية الانتباه إلى انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة لضبط التسلح تعود لزمن الحرب الباردة وحذر من سباق تسلح جديد محتمل.

وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، دعا دميتري بوليانسكي القائم بأعمال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة الأوروبيين إلى اتخاذ إجراءات لمنع نشر صواريخ أميركية متوسطة المدى في قارتهم.

فبعد انسحابها من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى في الثاني من أغسطس، أجرت الولايات المتحدة مؤخرًا تجربة إطلاق صاروخ كروز أرضي، وهو ما كانت المعاهدة ستحظره.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

فرنسا تعلن استعدادها لاستقبال 150 مهاجرًا من سفينة "أوشيان فايكينغ" الإنسانية

أعلنت فرنسا، اليوم الجمعة، عن قرارها استقبال 150 من أصل 356 مهاجراً موجودين حاليا على سفينة "أوشيان فايكينغ" الإنسانية بعد أن توصلت ستة بلدان أوروبية لاتفاق.

قال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير في تغريدة على تويتر: "المهاجرون الـ 356، الذين تم إنقاذهم في المتوسط الأسبوع الماضي سوف يتوجهون لفاليتا (عاصمة جزيرة مالطة)… فرنسا ستستقبل 150 منهم خلال الأيام المقبلة".

وكان رئيس وزراء مالطا، جوزيف موسكات، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة في تغريدة على صفحته الرئيسية على "تويتر"، عن توصل ستة بلدان أوروبية لاتفاق من أجل استقبال المهاجرين، وقال "كل المهاجرين على متن السفينة التابعة لمنظمتي إس.أو.إس ميديتيراني الإنسانية وأطباء بلا حدود، سيتم نقلهم في سفينة حربية مالطية إلى الجزيرة لكي يتم بعدها توزيعهم على كل من فرنسا وألمانيا وإيرلندا ولوكسومبورغ والبرتغال ورومانيا".