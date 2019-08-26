الشرق الأوسط

20 / 8 / 2019

سائل التحنيط الفرعوني يثبت فاعليته المضادة للبكتيريا

ظلت الخلطة المصرية المستخدمة في التحنيط لغزاً حير العلماء لزمن بعيد حتى مكنتهم التقنيات الحديثة من فك شفرة هذه الخلطة، ومن ثم بدأوا في إجراء دراسات عليها، لمعرفة ما تتمتع به من إمكانيات أكسبتها خواص مضادة للبكتيريا والفطريات.

أحدث الجهود في هذه المجال، كانت لفريق بحثي بريطاني من جامعة ديربي، قام باختيار فاعلية مكونات التحنيط الفرعوني ضد الميكروبات مع بعض الجثث الآدمية، كما قام بتجربة أخرى مع جثث الأرانب باستخدام هذه المكونات وقارنوا النتائج مع ما يحققه مضاد حيوي كابح للجراثيم يسمى "الكلورامفينيكول".

ووفق الدراسة التي نشرت عن هذه التجربة في العدد الأخير من دورية " journal of archaeological science".

تم تحديد خصائص سوائل تضم" النيترون" ونبيذ النخيل وراتينج الصنوبر" وتم في البداية تطبيقها في تحنيط مصطنع لجسم الانسان في المكرز الطبي الشرعي في شيفيلد بالمملكة المتحدة، ومقارنة فاعليتها كمضادات للبكتيريا مع المضادات الحيوية الحديثة.

19 / 8 / 2019

المريخ لا يستقبل رواد الفضاء إلا مرة واحدة في العمر بسبب الإشعاع

أشار شورشاكوف، الذي يرأس قسم " الأمن الإشعاعي للرحلات الفضائية مأهولة" في معهد المشكلات الطبية البيولوجية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إلى معايير صارمة لجرعة الأشعة المسموح بأن يتعرض لها رائد الفضاء، والا تزيد عن الاف ميللزيفرت طيلة مسيرته المهنية. وقال إن "رائد الفضاء يتعرض عملياً لهذه الجرعة من الإشعاعات خلال رحلة واحدة، ذهاباً وإياباً، إلى المريخ، ووفق التقديرات العملية فإن متوسط عمر الإنسان الذي يتعرض لجرعة بهذا الحجم من الإشعاعات ينقص 3 سنوات.

فضلاً عن ذلك، فإن الجزئيات الثقيلة المشحونة قد يكون لها تأثير ضار بشكل خاص على الجهاز العصبي لدى رائد الفضاء.

وبالنسبة لرواد الفضاء العاملين على متن المحطة الفضائية الدولية، فإن العمل هناك لمدة عام كامل يجعل كل واحد منهم عرضة لجرعة أشعة نحو 220 ميللزيفرت، ينما يحصل العاملون في المحطات النووية على جرعة لا تزيد عن 20 ميللزيفرت سنوياً فقط، الذي ربط نجاح الرحلة إلى المريخ بإمكانية توفر وسائل للحماية من تلك العوامل في القضاء الخارجي.

الجمهورية

21 / 8 / 2019

سرير يعمل بمزايا الذكاء الاصطناعي

أطلعت "هاي إنتريورز" ما يمكن وصفه بــ " السرير الذكي" الذي يسخر كل مزايا الذكاء الاصطناعي للنوم والترفيه. ويعد هذا السرير أيضاً مثالياً لألعاب الفيديو. لأنه يأتي مزوّداً بجهاز عرض عالي الدقة. وشاشة بحجم 70 بوصة ونظام صوت مدمج ومكبرات صوت غير مرئية. ووفقاً للشركة فإن تصميم السرير الذكي الجديد أشبه بنقلة نوعية وعصرية وخطوة متقدمة لدمج أحدث تقنيات الترفيه والصحة بسلاسة مع تجهيزات المنزل الذكي. على الصعيد الصحي، تم تزويد السرير بشاشات قياس حيوية يمكنها تتبع وزن المستخدم ومراقبة وتسجيل البيانات وإرشادات النوم على ذاكرة داخلية، ليطلع المستخدم عليها لاحقاً. بالإضافة الى ذلك يوفر هذا السرير خدمة المستخدم الشخصية عند الاستيقاظ مباشرة. بما في ذلك الوقت وتحديثات الطقس ومعلومات حركة المرور.

الشرق

22 / 8 / 2019

تطور ثوري في تقنية تعديل الجينات المثيرة للجدل!

حقق علماء إنجازا مهما بتطوير تقنية تحرير الجينات الثورية crispr لتكون قادرة على تعديل "العشرات أو حتى مئات الجينات" ما يسمح للعلماء بإعادة برمجة شبكات الجينات بأكملها مرة واحدة.

ويمكن للطريقة الجديدة استهداف 25 هدفا داخل الجينات في وقت واحد، مع إمكانية الوصول إلى مئات الأهداف الأخرى. وهذا يعني أنه يمكن للعلماء إجراء تعديلات أوسع على الجينات. ويقر فريق البحث بأن التعديل الجيني الموسع، ينطوي على زيادة خطر حدوث تغييرات ثانوية غير متوقعة مثل الطفرات أو الأضرار الجينية. واستخدمت التقنية هذه لعلاج الأطفال الذين أصيبوا بأمراض وراثية خطيرة، أو سرطانات مستعصية ومرض فيروس نقص المناعة البشرية.